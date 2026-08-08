Второй шанс для Ортикова: названа дата реванша за пояс ОНЭ

·62·Спорт
Второй шанс для Ортикова: названа дата реванша за пояс ОНЭ

Узбекистанский мастер муай-тай Асламджон Ортиков, как ожидается, получит еще один шанс побороться за звание чемпиона мира. Наш соотечественник, уступивший 26 июня Асадулла Имангазалиев в очень близком поединке, теперь может провести реванш с российским чемпионом.

Что особенно важно, Имангазалиев также назвал дату второго боя. По его словам, реванш состоится 20 ноября, и он уже подписал контракт на поединок.

Первый бой превратился в пятираундовую шахматную партию

Ортиков и Имангазалиев встретились 26 июня в главном бою турнира Те Иннер Circle 20 на знаменитом стадионе Лумпини Стадиум в Бангкоке.

На тот момент пояс чемпиона ОНЭ в наилегчайшем весе по муай-тай был вакантным, и за него сражались два бойца, не знавшие поражений. Накануне первого боя ОНЭ Чампионшип отмечала, что общий профессиональный рекорд спортсменов составлял 36:0, а количество досрочных побед — 22.

По итогам пятираундового поединка высокого уровня судьи раздельным решением отдали победу Имангазалиев. Так российский спортсмен стал новым чемпионом мира ОНЭ в наилегчайшем весе по муай-тай.

24-матчевая серия Ортиков прервалась именно в тот вечер

До первой встречи Асламджон Ортиков провел в профессиональной карьере 24 боя и во всех одержал победу.

ОНЭ Чампионшип также отметила в послематчевом анализе, что серия узбекского спортсмена из 24 побед подряд завершилась именно в поединке против Имангазалиев. При этом организация назвала бой крайне близким и высококлассным чемпионским противостоянием.

После поражения Ортиков выразил уважение сопернику, однако не скрывал, что принять результат было непросто.

Имангазалиев: реванш 20 ноября

Теперь два бойца близки к тому, чтобы вновь встретиться на ринге.

Как сообщил Имангазалиев, он подписал контракт на реванш против Ортиков, а второй поединок запланирован на 20 ноября.

На этот раз ситуация будет совершенно иной: если в первом бою спортсмены боролись за вакантный пояс, то в реванше Ортиков попытается отобрать титул у действующего чемпиона.

Пока на официальном сайте ОНЭ Чампионшип полный анонс реванша 20 ноября не опубликован. Поэтому дата основана на заявлении чемпиона.

Почему реванш — логичное решение?

Тот факт, что исход первого боя не был определен единогласным решением, еще больше повысил интерес к реваншу.

Имангазалиев наносил больше ударов и старался контролировать дистанцию, тогда как Ортиков отвечал мощными и точными атаками. Особенно в третьем раунде атаки узбекского спортсмена создали для чемпиона серьезные проблемы. В конце боя мнения судей разделились.

Поэтому во втором противостоянии обе стороны могут подготовить совершенно новую тактику, основываясь на информации, полученной в первом бою.

Для Ортиков задача предельно ясна: не оставлять раунды спорными и еще более наглядно продемонстрировать свои мощные удары и техническое превосходство.

Удастся ли написать историю со второй попытки?

Благодаря победе 26 июня Асадулла Имангазалиев стал первым спортсменом в истории России, завоевавшим титул чемпиона мира ОНЭ по муай-тай. Таким образом, он довел свой профессиональный рекорд до 13:0.

А Асламджон Ортиков теперь может получить шанс взять реванш за первое поражение в карьере и одновременно привезти в Узбекистан чемпионский пояс ОНЭ.

В первом бою разница между ними была минимальной. Во второй встрече будет найден ответ на один вопрос: сможет ли Ортиков изменить результат в реванше и стать чемпионом мира ОНЭ?

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Асламжон ОртиковАсадулла ИмангазалиевONE ChampionshipБангкокЛумпини
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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