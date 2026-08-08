Ливерпуль арендовал защитника «Барселоны» Рональда Араухо

·70·Спорт
Ливерпуль арендовал защитника «Барселоны» Рональда Араухо

Английский «Ливерпуль» достиг соглашения об аренде центрального защитника испанской «Барселоны» Рональда Араухо до конца сезона. Как сообщает Goal.com, со ссылкой на известного спортивного журналиста Фабрицио Романо, уругвайский футболист близок к переходу в Премьер-лигу, чтобы получать игровую практику и восстановить форму. Об этом Goal.com сообщает .

Последний сезон в каталонском клубе складывался для него нестабильно. Потерявший место в основном составе команды под руководством Ханси Флика и не получавший достаточной игровой практики перед чемпионатом мира 2026 года футболист рассматривает переезд на Мерсисайд как возможность начать карьеру заново.

Детали соглашения и позиция клубов

Фабрицио Романо на своих страницах в социальных сетях подтвердил, что клубы достигли устной договорённости, а трансфер был одобрен спортивным директором «Барселоны» Деку. Это решение позволит каталонцам сократить зарплатную ведомость и дополнительно усилить состав перед новым сезоном.

Руководство «Барселоны» активно работает над обновлением линии обороны. Теперь ожидается, что Пау Кубарси и Эрик Гарсия будут играть более важную роль в тактической схеме Ханси Флика. В свою очередь, «Барселона» планирует сбалансировать состав.

Новая возможность для «Ливерпуля»

В составе «Ливерпуля» физические данные, скорость и превосходство Рональда Араухо в воздушных единоборствах могут сделать его идеальным партнёром Вирджила ван Дейка. Адаптация к высокому темпу и тактическим требованиям английского футбола потребует от уругвайского защитника большой ответственности.

В настоящее время оба клуба работают над завершением оформления документов. Если все административные процедуры будут успешно завершены, футболист пройдёт медицинское обследование, присоединится к предсезонному сбору и, как ожидается, выйдет на поле в товарищеских матчах новой команды.

ЛиверпульБарселонаРональд АраухоТрансферыПремьер-лига
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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