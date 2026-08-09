Претензии Гарри Кейна на «Золотой мяч» вызывают споры

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Претензии Гарри Кейна на «Золотой мяч» вызывают споры

В футбольном мире разгораются жаркие споры вокруг борьбы за «Золотой мяч» 2026 года. Бывшая звезда сборной Англии Крис Уоддл считает, что отсутствие нападающего «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейна среди претендентов на эту престижную награду было бы «странным». В интервью GOAL специалист подчеркнул, что индивидуальная стабильность и показатели на протяжении сезона должны иметь больший вес, чем командные трофеи. Об этом сообщает Goal.com.

Как сообщает Goal.com, победа на чемпионате мира, который пройдет в Северной Америке, а также триумф в Лиге чемпионов станут решающими факторами при определении лучшего футболиста сезона. В частности, успех «Пари Сен-Жермена» в Европе повысил шансы таких игроков, как Усман Дембеле, а Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. Кроме того, Ламин Ямаль, выигравший мундиаль в составе сборной Испании, также упоминается в числе главных претендентов.

Противостояние индивидуальных показателей и командных трофеев

Однако, по мнению Криса Уоддла, было бы несправедливо вручать «Золотой мяч» только футболистам, выигравшим командные трофеи. Бывший нападающий напомнил, что футбол является командной игрой, тогда как индивидуальное мастерство должно оцениваться отдельно, и подчеркнул, что Гарри Кейн больше заслуживает этой награды. 33-летний нападающий забил 61 гол в составе «Баварии» в прошлом сезоне, помог команде выиграть чемпионат Германии и привел сборную Англии к третьему месту на чемпионате мира.

Хотя Гарри Кейн не смог выиграть Лигу чемпионов, его стабильность на протяжении сезона и результативность лучшего бомбардира впечатляют экспертов. Футболист, являющийся лучшим бомбардиром сборной Англии за всю историю, благодаря яркой игре в сезоне вернулся в число главных претендентов на главный приз. Выступая в партнерстве с БетБраин, Крис Уоддл вновь отметил, что было бы нелогично определять судьбу награды, опираясь исключительно на победы команды.

Гарри КейнЗолотой МячКрис УоддлБаварияФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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