Аирбус в июле получил 204 заказа на новые самолёты

Европейский авиастроительный концерн Аирбус в июле 2026 года получил в общей сложности 204 заказа на пассажирские самолёты. По данным иксбт.ком, без учёта отменённых контрактов чистый результат за этот период составил 138 самолётов, а общее число чистых заказов с начала года превысило тысячу. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Крупные контракты и активность китайских авиакомпаний

Крупнейшая сделка июля была заключена с лизинговой компанией СМБК Авиатион Капитал — она заказала 100 воздушных судов семейства А320нео. Кроме того, китайская авиакомпания Хаинан Аирлинес заказала 40 самолётов, а Чина Эастерн пополнила портфель Аирбус 25 широкофюзеляжными лайнерами А330-900. Таким образом, всего за один месяц китайские заказчики заказали у европейского производителя 165 самолётов.

Помимо азиатского рынка, высокую активность продемонстрировали и авиакомпании Ближнего Востока. В частности, саудовский лоукостер флйнас заказал 25 самолётов, а авиакомпания Риядх Air расширила свой парк ещё шестью дальнемагистральными Аирбус А350-1000.

Темпы производства и показатели поставок

Несмотря на сохраняющийся высокий спрос, объём производства немного снизился по сравнению с предыдущими месяцами. В июле Аирбус передал заказчикам в общей сложности 67 самолётов. Этот показатель соответствует результату июля прошлого года, но значительно ниже показателей мая (81 самолёт) и июня (89 самолётов) текущего года.

Основную часть поставленных в прошлом месяце воздушных судов составили узкофюзеляжные модели семейства А320нео. Клиенты получили 37 самолётов А321нео и 18 самолётов А320нео. Кроме того, были поставлены ещё шесть А220-300. Среди широкофюзеляжных машин заказчикам передали четыре А350-900, два более крупных А350-1000 и два А330-900.

Задачи на пути к достижению годовых целей

По итогам первых семи месяцев 2026 года Аирбус поставил в общей сложности 418 самолётов (за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 373). Однако до конца года перед компанией стоят амбициозные цели.

В 2026 году Аирбус планирует поставить около 870 самолётов. С учётом того, что с января по июль было передано 418 машин, за оставшиеся пять месяцев года компании необходимо поставить клиентам ещё 452 самолёта. Это потребует поставлять в среднем более 90 воздушных судов ежемесячно.

В целом с начала текущего года Аирбус получил 1090 валовых заказов. После вычета отменённых контрактов в портфеле компании осталось 1024 чистых заказа — это вдвое больше числа самолётов, фактически поставленных за этот период.