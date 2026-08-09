Новое НАТО: Турция, Пакистан и Саудовская Аравия подписали «Мекканский пакт об обороне»

·46·Мир
Новое НАТО: Турция, Пакистан и Саудовская Аравия подписали «Мекканский пакт об обороне»

Между Турцией, Пакистаном и Саудовской Аравией подписано важное геополитическое соглашение — «Мекканское соглашение о совместной обороне». По словам министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, этот пакт технически равнозначен известной «статье 5» НАТО о гарантиях коллективной обороны.

Ожидается, что этот пакт, появившийся в результате переговоров, продолжавшихся 2 года и 8 месяцев, коренным образом изменит архитектуру безопасности на Ближнем Востоке и в Азии.

«Нападение на одного из нас — это нападение на всех нас»

Согласно документу, подписанному лидерами трех стран 7 августа, вооруженная агрессия против любой из трех стран будет расцениваться как нападение на остальных участников.

Суть статьи 5 НАТО: Согласно этому основополагающему принципу Североатлантического альянса, если на одно из государств-членов совершается вооруженное нападение, остальные участники обязаны защищать подвергшегося нападению партнера, в том числе с применением военной силы.

В интервью агентствам Анадолу и Reuters Хакан Фидан особо отметил, что этот альянс не направлен против Ирана или какого-либо другого конкретного государства:

«Мы как три государства предпринимаем очень скромные, но четкие шаги. Этот альянс не стремится заменить существующие системы, а служит обещанием общей гарантии безопасности трех союзников. Пока на государство-участника не совершено нападение, ни одна страна не будет считаться для нас угрозой», — заявил министр.

Египет также может присоединиться: альянс на пороге расширения

По мнению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, альянс не ограничится только тремя государствами. Ожидается, что после решения ряда технических и логистических вопросов в будущем Арабская Республика Египет также присоединится к этому оборонному пакту.

Организационная структура нового объединения:

  • Генеральный секретариат: будет размещен в Саудовской Аравии.

  • Комитет министров: будет создан постоянно действующий совет министров по модели НАТО.

  • Операционные детали: будут уточнены на первом заседании комитета.

Безопасность в Красном море и региональная напряженность

Хакан Фидан также подчеркнул, что безопасность морского судоходства в Красном море напрямую затрагивает интересы Анкары. Поэтому Турция активно участвует и в международной коалиции по защите судов от атак хуситов.

На фоне растущей напряженности на Ближнем Востоке создание «Мекканского пакта об обороне» рассматривается как фактор укрепления баланса сил в регионе и коллективного сдерживания.

Оставьте свое мнение в комментариях и поделитесь статьей со знакомыми через Telegram или другие социальные сети.

ТурцияПакистанСаудовская АравияНАТОЕгипет
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Женщина, тренировавшаяся вместе с собакой, покорила интернетЖенщина, тренировавшаяся вместе с собакой, покорила интернетСегодня, 14:01Огромный тюлень, улёгшийся посреди дороги, стал интернет-звездойОгромный тюлень, улёгшийся посреди дороги, стал интернет-звездойСегодня, 13:53Редкие золотистые лангуры вновь возвращены в дикую природуРедкие золотистые лангуры вновь возвращены в дикую природуСегодня, 13:31Состояние Джо Байдена тяжёлое: его сын раскрыл подробностиСостояние Джо Байдена тяжёлое: его сын раскрыл подробностиСегодня, 13:22Спасённый от войны лев борется с тяжёлой болезньюСпасённый от войны лев борется с тяжёлой болезньюСегодня, 13:13Мухаммеду Салаху сделали необычный подарок из ТурцииМухаммеду Салаху сделали необычный подарок из ТурцииСегодня, 13:07
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Список гостей, приглашённых на свадьбу Роналду и Джорджины, вызвал ажиотаж
Список гостей, приглашённых на свадьбу Роналду и Джорджины, вызвал ажиотаж
Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
В Атлантике появилась огромная белая акула, приближается еще более крупная особь
В Атлантике появилась огромная белая акула, приближается еще более крупная особь
Фатима, рисующая ногами, встретилась с Роналду — своей мечтой многих лет
Фатима, рисующая ногами, встретилась с Роналду — своей мечтой многих лет
Названо самое красивое слово в мире
Названо самое красивое слово в мире
На берег выбросило существо, в желудке которого нашли целую добычу
На берег выбросило существо, в желудке которого нашли целую добычу
Дрон впервые полностью запечатлел процесс рождения кита
Дрон впервые полностью запечатлел процесс рождения кита
Эта доброта воспитательницы детского сада покорила сердца миллионов
Эта доброта воспитательницы детского сада покорила сердца миллионов