Новое НАТО: Турция, Пакистан и Саудовская Аравия подписали «Мекканский пакт об обороне»

Между Турцией, Пакистаном и Саудовской Аравией подписано важное геополитическое соглашение — «Мекканское соглашение о совместной обороне». По словам министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, этот пакт технически равнозначен известной «статье 5» НАТО о гарантиях коллективной обороны.

Ожидается, что этот пакт, появившийся в результате переговоров, продолжавшихся 2 года и 8 месяцев, коренным образом изменит архитектуру безопасности на Ближнем Востоке и в Азии.

«Нападение на одного из нас — это нападение на всех нас»

Согласно документу, подписанному лидерами трех стран 7 августа, вооруженная агрессия против любой из трех стран будет расцениваться как нападение на остальных участников.

Суть статьи 5 НАТО: Согласно этому основополагающему принципу Североатлантического альянса, если на одно из государств-членов совершается вооруженное нападение, остальные участники обязаны защищать подвергшегося нападению партнера, в том числе с применением военной силы.

В интервью агентствам Анадолу и Reuters Хакан Фидан особо отметил, что этот альянс не направлен против Ирана или какого-либо другого конкретного государства:

«Мы как три государства предпринимаем очень скромные, но четкие шаги. Этот альянс не стремится заменить существующие системы, а служит обещанием общей гарантии безопасности трех союзников. Пока на государство-участника не совершено нападение, ни одна страна не будет считаться для нас угрозой», — заявил министр.

Египет также может присоединиться: альянс на пороге расширения

По мнению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, альянс не ограничится только тремя государствами. Ожидается, что после решения ряда технических и логистических вопросов в будущем Арабская Республика Египет также присоединится к этому оборонному пакту.

Организационная структура нового объединения:

Генеральный секретариат: будет размещен в Саудовской Аравии.

Комитет министров: будет создан постоянно действующий совет министров по модели НАТО.

Операционные детали: будут уточнены на первом заседании комитета.

Безопасность в Красном море и региональная напряженность

Хакан Фидан также подчеркнул, что безопасность морского судоходства в Красном море напрямую затрагивает интересы Анкары. Поэтому Турция активно участвует и в международной коалиции по защите судов от атак хуситов.

На фоне растущей напряженности на Ближнем Востоке создание «Мекканского пакта об обороне» рассматривается как фактор укрепления баланса сил в регионе и коллективного сдерживания.

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