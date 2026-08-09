Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо объяснил, почему не заменил Ромео Лавиа

·34·Спорт
Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо объяснил, почему не заменил Ромео Лавиа

Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо раскрыл причины своего жёсткого подхода к полузащитнику Ромео Лавиа во время очередного товарищеского матча в Джакарте, в котором итальянский «Милан» был разгромлен со счётом 3:0. Эта победа стала одним из важных этапов предсезонной подготовки команды. Об этом Goal.com сообщает .

Как сообщает официальный сайт «Челси», испанский специалист позволил Лавиа доиграть матч до конца, несмотря на заметные признаки усталости. Хаби Алонсо отметил, что намеренно принял это решение, чтобы футболист преодолел психологический барьер, связанный с его собственной уверенностью.

Разрешённый полный матч и психологический барьер

В послематчевом интервью Хаби Алонсо рассказал о своём стиле управления. По его словам, у Ромео Лавиа существовал определённый психологический барьер, связанный с возможностью провести на поле все 90 минут.

&лакуо;У Ромео Лавиа есть психологический барьер, связанный с игрой все 90 минут. Он устал, но я сказал: &лдкуо;Позвольте ему играть, позвольте ему играть&хеллип;&рдкуо; Мы дали ему возможность провести все 90 минут, и, хотя в конце он устал, думаю, он был действительно счастлив&ракуо;, — прокомментировал наставник «Челси».

Этот матч на стадионе «Гелора Бунг Карно» стал для Лавиа лишь второй игрой за последние более чем три года, в которой он провёл на поле все 90 минут. 22-летний футболист, перешедший в «Челси» в августе 2023 года за 53 миллиона фунтов стерлингов, из-за череды травм мышц бедра и колена был вынужден пропустить более 80 матчей в составе лондонского клуба.

Личные достижения футболиста и реакция одноклубников

После игры Ромео Лавиа поблагодарил медицинский штаб, благодаря которому получил возможность принять участие в полноценном предсезонном матче. В интервью официальному сайту клуба он отметил, что доволен своим состоянием.

&лакуо;Я очень рад, что сыграл 90 минут, и чувствую себя хорошо&ракуо;, — сказал Лавиа. &лакуо;Уверенность стала результатом работы со всеми сотрудниками клуба. Они помогли мне хорошо провести предсезонную подготовку и начать сезон в отличной форме&ракуо;.

Молодой полузащитник также добавил, что получает удовольствие от работы под руководством Хаби Алонсо, а идеи тренера быстро находят отклик в команде. Этот важный результат и стойкость футболиста не остались без внимания его одноклубников.

В частности, защитник команды Весле Фофана опубликовал в социальных сетях фотографию с Ромео Лавиа и Леви Колуиллом, отдельно отметив силу воли партнёра и пожелав ему всего наилучшего.

Хаби АлонсоРомео ЛавиаЧелсиМиланФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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