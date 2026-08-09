Весёлая игра деревенских детей, вымазанных в грязи, покорила соцсети

В районе горы Каража, относящемся к району Сиверек Шанлыурфы, дети превратили в игровую площадку грязевой участок среди сельскохозяйственных угодий. Скопившиеся на полях вода и грязь стали для них местом, где можно было освежиться в знойные летние дни.

На распространившихся кадрах видно, как дети, погрузив руки и ноги в грязь, шутят и играют друг с другом. Некоторые из них бегали по грязи и проводили время среди луж.

То, что дети, растущие в деревне, проводят время за такими играми на природе, было отмечено как одна из обычных картин местной жизни.

Жители района рассказали, что благодаря таким занятиям дети ближе знакомятся с деревенской средой и природой. Фотографии и видео с их участием за короткое время распространились в социальных сетях и привлекли внимание пользователей.