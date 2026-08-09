Весёлая игра деревенских детей, вымазанных в грязи, покорила соцсети

·10.9K·Мир
Весёлая игра деревенских детей, вымазанных в грязи, покорила соцсети

В районе горы Каража, относящемся к району Сиверек Шанлыурфы, дети превратили в игровую площадку грязевой участок среди сельскохозяйственных угодий. Скопившиеся на полях вода и грязь стали для них местом, где можно было освежиться в знойные летние дни.

На распространившихся кадрах видно, как дети, погрузив руки и ноги в грязь, шутят и играют друг с другом. Некоторые из них бегали по грязи и проводили время среди луж.

То, что дети, растущие в деревне, проводят время за такими играми на природе, было отмечено как одна из обычных картин местной жизни.

Жители района рассказали, что благодаря таким занятиям дети ближе знакомятся с деревенской средой и природой. Фотографии и видео с их участием за короткое время распространились в социальных сетях и привлекли внимание пользователей.

КараджаСиверекШанлыурфа
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Женщина, тренировавшаяся вместе с собакой, покорила интернетЖенщина, тренировавшаяся вместе с собакой, покорила интернетСегодня, 14:01Огромный тюлень, улёгшийся посреди дороги, стал интернет-звездойОгромный тюлень, улёгшийся посреди дороги, стал интернет-звездойСегодня, 13:53Редкие золотистые лангуры вновь возвращены в дикую природуРедкие золотистые лангуры вновь возвращены в дикую природуСегодня, 13:31Состояние Джо Байдена тяжёлое: его сын раскрыл подробностиСостояние Джо Байдена тяжёлое: его сын раскрыл подробностиСегодня, 13:22Спасённый от войны лев борется с тяжёлой болезньюСпасённый от войны лев борется с тяжёлой болезньюСегодня, 13:13Мухаммеду Салаху сделали необычный подарок из ТурцииМухаммеду Салаху сделали необычный подарок из ТурцииСегодня, 13:07
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Список гостей, приглашённых на свадьбу Роналду и Джорджины, вызвал ажиотаж
Список гостей, приглашённых на свадьбу Роналду и Джорджины, вызвал ажиотаж
Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
В Атлантике появилась огромная белая акула, приближается еще более крупная особь
В Атлантике появилась огромная белая акула, приближается еще более крупная особь
Фатима, рисующая ногами, встретилась с Роналду — своей мечтой многих лет
Фатима, рисующая ногами, встретилась с Роналду — своей мечтой многих лет
Названо самое красивое слово в мире
Названо самое красивое слово в мире
На берег выбросило существо, в желудке которого нашли целую добычу
На берег выбросило существо, в желудке которого нашли целую добычу
Дрон впервые полностью запечатлел процесс рождения кита
Дрон впервые полностью запечатлел процесс рождения кита
Эта доброта воспитательницы детского сада покорила сердца миллионов
Эта доброта воспитательницы детского сада покорила сердца миллионов