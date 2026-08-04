АҚШ Конгресси сунъий интеллект харажатларида ChatGPT етакчилик қилмоқда
АҚШ Конгресси 2025-йилнинг 31-мартигача сунъий интеллект воситаларига 113 740 АҚШ долларидан ортиқ маблағ сарфлаган, унинг қарийб 90 фоизи OpenAI маҳсулотларига йўналтирилган. ChatGPT учун 798 та транзаксия орқали 100 580 доллар тўланган, Anthropic компаниясининг Claude хизматига еса 37 та транзаксия доирасида 13 160 доллар сарфланган.
АҚШ Конгресси вакиллари ва қўмиталари ўтган бир йил давомида сунъий интеллект воситаларига қилинган харажатларнинг мутлақ қисмини айнан OpenAI маҳсулотига йўналтирди. КНБК нашри эълон қилган ҳисоботга кўра, ChatGPT мамлакат қонунчилари орасида энг оммабоп ва молиявий жиҳатдан энг кўп танланаётган сунъий интеллект платформасига айланган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Вакиллар палатаси, унинг қўмиталари ҳамда институционал ҳисоб рақамларининг тарқатилиш ёзувларига таяниб хабар қилинишича, 2025-йилнинг 31-мартигача бўлган даврда сунъий интеллект воситаларига сарфланган жами маблағнинг қарийб 90 фоизи айнан OpenAI компаниясига тўғри келган. Ушбу кўрсаткич сиёсий идораларда замонавий технологияларга бўлган талаб кескин ошиб бораётганини кўрсатади.
Молиявий кўрсаткичлар ва харажатлар ҳажмиКНБК маълумотига кўра, Конгресс сунъий интеллект технологияларига жами 113 740 АҚШ долларидан ортиқ маблағ сарфлаган. Шундан 100 580 доллари 798 та транзакция орқали айнан ChatGPT учун тўланган. Ушбу молиявий оқим қонунчилик органларининг кундалик иш жараёнида сунъий интеллект ечимларига қанчалик боғлиб қолганини яққол намоён этади.
Мазкур йўналишдаги харажатларда рақобат ҳам мавжуд бўлиб, OpenAI асосий рақобатчиларидан бири бўлган Anthropic компаниясининг Claude хизмати иккинчи ўринни эгаллаган. Унга кўра, Claude учун 37 та транзакция доирасида 13 160 доллар сарфланган. Таъкидлаш жоизки, ушбу рақамлар фақатгина бепул аккаунтлар ёки бошқа кенгроқ дастурий таъминот пакетлари таркибига кирувчи сунъий интеллект хизматларини ўз ичига олмайди, балки тўғридан-тўғри қилинган харажатларни акс эттиради.
Сиёсий партиялар кесимидаги ёндашувҲисоботда қайд этилишича, сунъий интеллект воситаларини харид қилишда сиёсий партия вакиллари ўртасида фарқлар мавжуд. Хусусан, Демократик партияга қарашли идоралар сунъий интеллект харажатларига 54 165 доллар сарфлаган. Бу кўрсаткич Республикаатчилар партияси идоралари томонидан сарфланган 15 782 доллардан уч баравар кўп эканини кўрсатади.
Шунга қарамай, иккала сиёсий куч вакиллари ҳам кундалик иш фаолиятида сунъий интеллект имкониятларидан фаол фойдаланмоқда. Ушбу технологиялар қонунчилик жараёнларини тезлаштириш ва ҳужжатлар билан ишлашда муҳим воситага айланиб улгурди.
Конгресс ходимлари сунъий интеллектдан қандай фойдаланмоқда?Қонунчилик палатаси ходимлари ChatGPT ва бошқа шунга ўхшаш замонавий воситалардан турли вазифаларни бажаришда кенг фойдаланмоқда. Хусусан, улар қуйидаги йўналишларда технология кўмагига таянмоқда:
- эслатмалар ва таҳлилий материаллар ёзиш;
- қонун лойиҳаларини қисқача баён қилиш ва таҳлил қилиш;
- сайловчиларнинг мурожаатларига жавоб тайёрлаш;
- эшиттириш ва тинглов материалларини тайёрлаш;
- сиёсий тадқиқотлар ва маълумотларни саралаш;
- ижтимоий тармоқлар учун постлар қораламаларини тузиш.
…