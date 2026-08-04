АҚШ Конгресси сунъий интеллект харажатларида ChatGPT етакчилик қилмоқда

·18·Техно
АҚШ Конгресси сунъий интеллект харажатларида ChatGPT етакчилик қилмоқда
Қисқача

АҚШ Конгресси 2025-йилнинг 31-мартигача сунъий интеллект воситаларига 113 740 АҚШ долларидан ортиқ маблағ сарфлаган, унинг қарийб 90 фоизи OpenAI маҳсулотларига йўналтирилган. ChatGPT учун 798 та транзаксия орқали 100 580 доллар тўланган, Anthropic компаниясининг Claude хизматига еса 37 та транзаксия доирасида 13 160 доллар сарфланган.

АҚШ Конгресси вакиллари ва қўмиталари ўтган бир йил давомида сунъий интеллект воситаларига қилинган харажатларнинг мутлақ қисмини айнан OpenAI маҳсулотига йўналтирди. КНБК нашри эълон қилган ҳисоботга кўра, ChatGPT мамлакат қонунчилари орасида энг оммабоп ва молиявий жиҳатдан энг кўп танланаётган сунъий интеллект платформасига айланган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Вакиллар палатаси, унинг қўмиталари ҳамда институционал ҳисоб рақамларининг тарқатилиш ёзувларига таяниб хабар қилинишича, 2025-йилнинг 31-мартигача бўлган даврда сунъий интеллект воситаларига сарфланган жами маблағнинг қарийб 90 фоизи айнан OpenAI компаниясига тўғри келган. Ушбу кўрсаткич сиёсий идораларда замонавий технологияларга бўлган талаб кескин ошиб бораётганини кўрсатади.

Молиявий кўрсаткичлар ва харажатлар ҳажми

КНБК маълумотига кўра, Конгресс сунъий интеллект технологияларига жами 113 740 АҚШ долларидан ортиқ маблағ сарфлаган. Шундан 100 580 доллари 798 та транзакция орқали айнан ChatGPT учун тўланган. Ушбу молиявий оқим қонунчилик органларининг кундалик иш жараёнида сунъий интеллект ечимларига қанчалик боғлиб қолганини яққол намоён этади.

Мазкур йўналишдаги харажатларда рақобат ҳам мавжуд бўлиб, OpenAI асосий рақобатчиларидан бири бўлган Anthropic компаниясининг Claude хизмати иккинчи ўринни эгаллаган. Унга кўра, Claude учун 37 та транзакция доирасида 13 160 доллар сарфланган. Таъкидлаш жоизки, ушбу рақамлар фақатгина бепул аккаунтлар ёки бошқа кенгроқ дастурий таъминот пакетлари таркибига кирувчи сунъий интеллект хизматларини ўз ичига олмайди, балки тўғридан-тўғри қилинган харажатларни акс эттиради.

Сиёсий партиялар кесимидаги ёндашув

Ҳисоботда қайд этилишича, сунъий интеллект воситаларини харид қилишда сиёсий партия вакиллари ўртасида фарқлар мавжуд. Хусусан, Демократик партияга қарашли идоралар сунъий интеллект харажатларига 54 165 доллар сарфлаган. Бу кўрсаткич Республикаатчилар партияси идоралари томонидан сарфланган 15 782 доллардан уч баравар кўп эканини кўрсатади.

Шунга қарамай, иккала сиёсий куч вакиллари ҳам кундалик иш фаолиятида сунъий интеллект имкониятларидан фаол фойдаланмоқда. Ушбу технологиялар қонунчилик жараёнларини тезлаштириш ва ҳужжатлар билан ишлашда муҳим воситага айланиб улгурди.

Конгресс ходимлари сунъий интеллектдан қандай фойдаланмоқда?

Қонунчилик палатаси ходимлари ChatGPT ва бошқа шунга ўхшаш замонавий воситалардан турли вазифаларни бажаришда кенг фойдаланмоқда. Хусусан, улар қуйидаги йўналишларда технология кўмагига таянмоқда:

  • эслатмалар ва таҳлилий материаллар ёзиш;
  • қонун лойиҳаларини қисқача баён қилиш ва таҳлил қилиш;
  • сайловчиларнинг мурожаатларига жавоб тайёрлаш;
  • эшиттириш ва тинглов материалларини тайёрлаш;
  • сиёсий тадқиқотлар ва маълумотларни саралаш;
  • ижтимоий тармоқлар учун постлар қораламаларини тузиш.
Мазкур тенденция давлат идораларида рақамли трансформация жараёнлари жадал кетаётганини ва сунъий интеллект кундалик бюрократик вазифаларни бажаришда ажралмас ёрдамчига айланиб бораётганини тасдиқлайди.

ChatGPTСунъий интеллектАҚШ КонгрессиOpenAIТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лекуо PB65MX3: AMD B650 чипсети асосидаги ноёб кенгайтириш платасиЛекуо PB65MX3: AMD B650 чипсети асосидаги ноёб кенгайтириш платасиБугун, 01:27Виспр Флов сунъий интеллектга асосланган учрашув ёзувчисини ишга тушириши мумкинВиспр Флов сунъий интеллектга асосланган учрашув ёзувчисини ишга тушириши мумкинБугун, 01:26AWS ва Суперблоккс компаниялари йирик ҳамкорликни бошладиAWS ва Суперблоккс компаниялари йирик ҳамкорликни бошладиБугун, 01:24AnTuTu июль ойининг энг кучли субфлагманлари рейтингини эълон қилдиAnTuTu июль ойининг энг кучли субфлагманлари рейтингини эълон қилдиБугун, 00:54Сунъий интеллект тизимлари рухсатсиз киберҳужум содир этганда жавобгарлик кимга юкланади?Сунъий интеллект тизимлари рухсатсиз киберҳужум содир этганда жавобгарлик кимга юкланади?Бугун, 00:51Samsung Galaxy F70 Pro тақдим этилди: 6000 мА·ч ва Galaxy AISamsung Galaxy F70 Pro тақдим этилди: 6000 мА·ч ва Galaxy AIБугун, 00:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди