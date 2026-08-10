Илон Маск заявил, что Starlink будет обслуживать более 90% мирового ИП-трафика

Основатель SpaceX Илон Маск объявил о грандиозных планах относительно будущего спутниковых технологий на мировом интернет-рынке. По его словам, в будущем система Starlink может взять на себя более 90% всего ИП-трафика в мире, и этого показателя удастся достичь даже в том случае, если конкуренты увеличат пропускную способность в десять раз. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Как пишет издание иксбт.ком, спутниковый интернет Starlink намерен резко укрепить свои позиции благодаря уже развернутой в широких масштабах орбитальной группировке, огромной зоне покрытия и быстрому масштабированию сети. Ожидается, что система сохранит абсолютное доминирование на мировом интернет-рынке даже в случае значительного расширения возможностей других компаний.

Starlink Мобиле и новая конкуренция в телекоммуникационной отрасли

На фоне этого стратегического преимущества SpaceX готовится реализовать еще один крупный проект. Согласно данным источника, компания планирует запустить собственного оператора мобильной связи Starlink Мобиле в конце 2027 года. Ожидается, что новый сервис вступит в прямую конкуренцию с крупными операторами связи в США, такими как Веризон, АТ&Т и Т-Мобиле.

Для справки: Starlink — это глобальная спутниковая интернет-система, созданная компанией SpaceX. Она специализируется на обеспечении высокоскоростным интернетом отдаленных и труднодоступных районов Земли, где отсутствует традиционная проводная или мобильная связь.

Сеть работает с использованием тысяч спутников на низкой околоземной орбите. Именно этот фактор позволяет системе снижать задержки и обеспечивать стабильность сигнала. Глобальное покрытие дает пользователям возможность подключаться к сети из любой точки мира.

По мнению экспертов, столь стремительное развитие спутниковых технологий может кардинально изменить существующий баланс на традиционном телекоммуникационном рынке. В ближайшие годы мобильные операторы и провайдеры проводного интернета неизбежно столкнутся с серьезным конкурентным давлением.

Последние заявления Илона Маска показывают, что SpaceX планирует занять близкое к монопольному положение в сфере космического интернета. Запуск проекта Starlink Мобиле еще больше расширит сферу влияния компании, превратив ее из обычного интернет-провайдера в полноценного глобального телекоммуникационного гиганта.