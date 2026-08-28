Товарищеский матч: чем завершилась игра Испания — Узбекистан?

Юношеская сборная Узбекистана У-17 провела очередное серьезное испытание на международной арене. Наши молодые представители вышли на поле в международном товарищеском матче против сборной Испании У-17, составленной из воспитанников сильнейших футбольных академий Европы.

В напряженной и бескомпромиссной борьбе испанские футболисты одержали победу со счетом 3:0.

Детали матча: накал во втором тайме

В первом тайме матча наши юноши дисциплинированно защищались и успешно справлялись с острыми атаками соперника. Однако во втором тайме давление европейского гранда сказалось:

65-я минута: Гильермо Ортега успешно реализовал пенальти и открыл счет (1:0);

90+1-я минута: В компенсированное к основному времени матча время Роберт Томас увеличил разницу в счете (2:0);

90+4-я минута: На исходе встречи Мишель Зук поставил точку в матче (3:0).

Полные составы команд:

Испания У-17:

Дарлингтон Чичоро, Серхи Майол, Оскар Парехо, Хуан Мануэль Борреро, Рауль Мартинес, Серино Модоу, Марко Давид, Сантьяго Дель Пино, Адриан Виво, Луис Наварро, Гильермо Ортега.

Узбекистан У-17:

Шомуродов, Абдисолиев, Олимов, Маматов, Равшанов, Тохиров, Анваров, Орифхонов, Абдунабиев, Абдураимов, Рахимов.

Готовые выйти на замену:

Сирожиддинов, Зоиджонов, Тоиров, Уктамов, Эшпулатов, Хайруллаев, Синдаров, Муродов, Уктамбоев, Толибжонов, Абдуллаев, Маърупов, Эркинов.

Этот международный матч послужит для тренерского штаба сборной Узбекистана У-17 важной школой опыта для проверки физической и тактической готовности игроков против сильных соперников.