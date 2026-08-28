Официально: Кили Гонсалес — новый главный тренер «Интер Майами»!

·2·Спорт
Официально: Кили Гонсалес — новый главный тренер «Интер Майами»!

В американском клубе «Интер Майами», за который выступает Лионель Месси, принято важное решение касательно тренерского поста. Суперклуб из Флориды официально объявил о достижении полной договоренности с известным аргентинским специалистом Кили Гонсалесом о назначении его новым главным тренером команды.

В настоящее время ожидается, что 52-летний специалист получит разрешение (визу), дающее право на законную работу в США. До завершения официальных процедур оформления временным исполняющим обязанности главного тренера останется Гильермо Ойос.

Кто такой Кили Гонсалес и где он работал?

Бывший вингер сборной Аргентины, обладающий большим опытом на международной арене, за свою тренерскую карьеру возглавлял следующие клубы:

  • «Росарио Сентраль» и «Унион Санта-Фе»: начал свою тренерскую деятельность в этих известных аргентинских командах;

  • Клуб «Платенсе»: последним местом его работы был аргентинский клуб «Платенсе», который он покинул в прошлом году;

  • Аргентинская школа и фактор Месси: ожидается, что тот факт, что специалист и Лионель Месси являются представителями одной страны, станет важным фактором в улучшении атмосферы внутри команды и обеспечении взаимопонимания.

Текущее положение «Интер Майами» в МЛС

Клуб из Флориды в текущем сезоне продолжает борьбу за высокие места в Восточной конференции МЛС:

  • 2-е место: «Интер Майами» после 21 сыгранного матча уверенно занимает 2-ю строчку в турнирной таблице;

  • Задача догнать лидера: команда отстает от лидера конференции «Нэшвилл» на 10 очков.

Перед новым главным тренером Кили Гонсалесом поставлена задача сократить это отставание и привести «Интер Майами» к чемпионству.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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