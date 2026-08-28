Историческая победа в ЛЧ: Ильхам Алиев выделил футбольному клубу «Сабах» премию в 2,9 млн долларов

В азербайджанском футболе произошло грандиозное историческое событие. Клуб «Сабах» впервые в своей истории завоевал путевку в основной (общий) этап самого престижного клубного турнира Европы — Лиги чемпионов УЕФА. Этот выдающийся результат был отмечен на уровне главы государства.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал специальное распоряжение о финансовой поддержке и стимулировании футбольного клуба «Сабах».

Президентская премия в размере 5 миллионов манатов

В соответствии с подписанным официальным документом:

Источник финансирования: Средства были выделены за счет резервного фонда Президента Азербайджанской Республики, предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год;

Размер средств: В распоряжение клуба направлено в общей сложности 5 миллионов манатов ;

Валютный эквивалент: По текущему курсу эта сумма составляет приблизительно 2,9 миллиона долларов США ;

Цель: Средства послужат успешному выступлению клуба на международной арене, укреплению его материально-технической базы и тщательной подготовке к матчам против топ-команд Европы.

Первый шаг «Сабаха» на европейской арене

Клуб впервые в своей истории примет участие в обновленном общем этапе Лиги чемпионов УЕФА: