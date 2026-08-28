Историческая победа в ЛЧ: Ильхам Алиев выделил футбольному клубу «Сабах» премию в 2,9 млн долларов
В азербайджанском футболе произошло грандиозное историческое событие. Клуб «Сабах» впервые в своей истории завоевал путевку в основной (общий) этап самого престижного клубного турнира Европы — Лиги чемпионов УЕФА. Этот выдающийся результат был отмечен на уровне главы государства.
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал специальное распоряжение о финансовой поддержке и стимулировании футбольного клуба «Сабах».
Президентская премия в размере 5 миллионов манатов
В соответствии с подписанным официальным документом:
Источник финансирования: Средства были выделены за счет резервного фонда Президента Азербайджанской Республики, предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год;
Размер средств: В распоряжение клуба направлено в общей сложности 5 миллионов манатов;
Валютный эквивалент: По текущему курсу эта сумма составляет приблизительно 2,9 миллиона долларов США;
Цель: Средства послужат успешному выступлению клуба на международной арене, укреплению его материально-технической базы и тщательной подготовке к матчам против топ-команд Европы.
Первый шаг «Сабаха» на европейской арене
Клуб впервые в своей истории примет участие в обновленном общем этапе Лиги чемпионов УЕФА:
Исторический дебют: «Сабах» стал одним из немногих клубов в истории азербайджанского футбола, сыграющих в основной сетке Лиги чемпионов;
Соперники определены: По результатам прошедшей вчера официальной жеребьевки команда узнала всех своих соперников по общему этапу и готовится помериться силами с грандами континента.
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