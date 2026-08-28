Рафинья — новая «девятка»? Флик после победы раскрыл все секреты!

·0·Спорт
Рафинья — новая «девятка»? Флик после победы раскрыл все секреты!

В 1-м туре испанской Ла Лиги «Барселона» на своем поле обыграла бальбионский (Билбаонинг) «Атлетик» со счетом 2:0 и начала сезон с уверенной победы. После матча главный тренер каталонцев Ханси Флик в интервью изданию Marca подробно остановился на деталях игры, созданных моменты и новых ролях футболистов.

Немецкий специалист выразил удовлетворение игрой команды, особо отметив тактический баланс в нападении и защите.

Рафинья — новый центральный нападающий?

Ханси Флик высказался о действиях бразильского вингера Рафиньи в качестве «ложной девятки» или центрального нападающего:

  • Адаптивность и прессинг: «Я не знаю, является ли Рафинья лучшей “девяткой”, но в моих планах главное, чтобы инструкции работали на любой позиции. Благодаря его неутомимой активности, резким рывкам в свободные зоны без мяча и давлению на соперника эта роль ему отлично подходит», — сказал Флик;

  • Реализация моментов: «Мы точно знаем, как атаковать, и сегодня провели отличную игру. Создали много опасных моментов, но забили всего два гола. При счете 1:0 в некоторых эпизодах не хватило хладнокровия, однако главным достижением является то, что мы не пропустили в свои ворота».

«Он меня удивил» — высокая оценка об Эспарте

Тренер отдельно отметил мастерство молодого таланта Эспарта, показавшего яркую игру на левом фланге:

  • Техника и универсальность: Эспарт действовал крайне надежно не только в атаке, но и в защите;

  • Футболист топ-уровня: «Сегодня его игра на левом фланге меня действительно удивила. Он — футболист топ-уровня. Как и у всех нас, у него есть большие возможности для дальнейшего роста, но уже сейчас он фантастический игрок», — подчеркнул Ханси Флик.

«Барселона» вступила в новый сезон Ла Лиги с уверенной победой и обновленными тактическими построениями.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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