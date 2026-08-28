Из «Сити» в «Барсу»: как Родри дебютировал в составе каталонцев?

Один из лучших опорных полузащитников мира Родри, перешедший в летнее трансферное окно из «Манчестер Сити» в «Барселону» за 76,5 миллиона евро, провел свой первый матч в футболке каталонского клуба. Вышедший на поле со скамейки запасных во втором тайме матча 1-го тура Ла Лиги против «Атлетика Бильбао» (2:0) испанский звездный хавбек поделился своими впечатлениями с изданием ДАЗН после игры.

Испанские специалисты и болельщики отмечают, что приход Родри в центр поля «Барселоны» принесет команде большой баланс и качественные изменения в игре.

«Счастлив своему дебюту, теперь время приняться за работу»

Родри рассказал о своих первых минутах в новой команде и процессе адаптации:

Первые впечатления: «Я очень рад своему дебюту и чрезвычайно доволен победой команды. Сейчас самое главное — быстрее войти в игровой ритм и полностью адаптироваться к этой великолепной команде. Первые минуты на поле оставили у меня очень теплые и приятные впечатления», — сказал полузащитник;

Летняя пауза и спортивная форма: «Это лето выдалось намного длиннее обычного. Моя нынешняя цель — как можно быстрее вернуться к своему прежнему высокому спортивному ритму. Сегодня все прошло так, как я хотел, результатом я доволен. А теперь пришло время для серьезной работы».

О Ламине Ямале: «У него есть талант, а голы придут сами собой»

Родри, выступающий вместе с Ямалом и за сборную Испании, дал особую оценку текущему состоянию молодого таланта: