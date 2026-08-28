Таинственный примат, который охотится, постукивая по деревьям

·2·Мир
Таинственный примат, который охотится, постукивая по деревьям

В природе существуют самые разные способы охоты. Но живущий на Мадагаскаре примат ай-ай кардинально отличается от остальных в этом плане — свою добычу он ищет вовсе не глазами, а с помощью звуков.

Ай-ай быстро постукивает по стволу и ветвям деревьев своим длинным и тонким средним пальцем. Затем с помощью больших и чувствительных ушей он прислушивается к звукам, возникающим от движения пустот и личинок насекомых внутри дерева.

Определив местонахождение добычи, он своими мощными зубами вскрывает кору дерева. А затем просугивает в отверстие свой невероятно длинный и тонкий палец, вытаскивая личинку насекомого, словно пинцетом.

Специалисты называют этот метод «кормодобыванием постукиванием». Такой необычный способ охоты ай-ай делает его одним из самых уникальных существ среди приматов.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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