В американском городе Сиэтл 1 сентября объявлено «Днем независимости Узбекистана»!

·23·Мир
В американском городе Сиэтл 1 сентября объявлено «Днем независимости Узбекистана»!

В крупном мегаполисе штата Вашингтон (США) — городе Сиэтле в связи с 35-летием государственной независимости Узбекистана было принято историческое решение. Мэр города госпожа Кэти Б. Уилсон подписала официальную прокламацию, объявив 1 сентября 2026 года в масштабах города «Днем независимости Узбекистана».

В данном официальном документе получили высокую оценку пройденный нашей страной за 35 лет путь суверенного развития, глубокие социально-экономические реформы и авторитет на международной арене.

Экономическая привлекательность и региональное лидерство Узбекистана

В прокламации, обнародованной мэрией Сиэтла, особый акцент был сделан на роли и потенциале Узбекистана в Центральной Азии:

  • Население и экономический рост: Отмечено, что Узбекистан как государство с самым большим населением в Центральной Азии демонстрирует темпы устойчивого экономического роста на уровне 5–6 процентов в год, привержен рыночной экономике открытого типа и международной интеграции;

  • Ворота на 100-миллионный рынок: Подчеркнуто, что наша страна выступает стратегическими «воротами», предоставляющими возможность выхода на единый региональный рынок с более чем 100 миллионами потребителей;

  • Партнерство с бизнесом Сиэтла: Указано на наличие огромных возможностей для расширения взаимовыгодного сотрудничества с деловыми кругами Сиэтла в сферах торговли, прямых инвестиций, логистических коридоров, высоких технологий и современной энергетики;

  • Дипломатический мост: Особо подчеркнута важная роль Генерального консульства Узбекистана в Сиэтле в укреплении двусторонних связей, развитии торговых и культурных отношений.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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