В американском городе Сиэтл 1 сентября объявлено «Днем независимости Узбекистана»!
В крупном мегаполисе штата Вашингтон (США) — городе Сиэтле в связи с 35-летием государственной независимости Узбекистана было принято историческое решение. Мэр города госпожа Кэти Б. Уилсон подписала официальную прокламацию, объявив 1 сентября 2026 года в масштабах города «Днем независимости Узбекистана».
В данном официальном документе получили высокую оценку пройденный нашей страной за 35 лет путь суверенного развития, глубокие социально-экономические реформы и авторитет на международной арене.
Экономическая привлекательность и региональное лидерство Узбекистана
В прокламации, обнародованной мэрией Сиэтла, особый акцент был сделан на роли и потенциале Узбекистана в Центральной Азии:
Население и экономический рост: Отмечено, что Узбекистан как государство с самым большим населением в Центральной Азии демонстрирует темпы устойчивого экономического роста на уровне 5–6 процентов в год, привержен рыночной экономике открытого типа и международной интеграции;
Ворота на 100-миллионный рынок: Подчеркнуто, что наша страна выступает стратегическими «воротами», предоставляющими возможность выхода на единый региональный рынок с более чем 100 миллионами потребителей;
Партнерство с бизнесом Сиэтла: Указано на наличие огромных возможностей для расширения взаимовыгодного сотрудничества с деловыми кругами Сиэтла в сферах торговли, прямых инвестиций, логистических коридоров, высоких технологий и современной энергетики;
Дипломатический мост: Особо подчеркнута важная роль Генерального консульства Узбекистана в Сиэтле в укреплении двусторонних связей, развитии торговых и культурных отношений.
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