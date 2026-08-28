В американском городе Сиэтл 1 сентября объявлено «Днем независимости Узбекистана»!

В крупном мегаполисе штата Вашингтон (США) — городе Сиэтле в связи с 35-летием государственной независимости Узбекистана было принято историческое решение. Мэр города госпожа Кэти Б. Уилсон подписала официальную прокламацию, объявив 1 сентября 2026 года в масштабах города «Днем независимости Узбекистана».

В данном официальном документе получили высокую оценку пройденный нашей страной за 35 лет путь суверенного развития, глубокие социально-экономические реформы и авторитет на международной арене.

Экономическая привлекательность и региональное лидерство Узбекистана

В прокламации, обнародованной мэрией Сиэтла, особый акцент был сделан на роли и потенциале Узбекистана в Центральной Азии: