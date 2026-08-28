Мужчина установил рекорд Гиннесса, удерживая мяч на голове и надев 17 футболок

·0·Мир
Мужчина установил рекорд Гиннесса, удерживая мяч на голове и надев 17 футболок

Косовар Ажим Агуши установил новый мировой рекорд благодаря своему необычному мастерству. Ему удалось непрерывно удерживать футбольный мяч на голове и одновременно надеть 17 футболок.

56-летний Агуши этим результатом побью свой прежний рекорд, составлявший 14 футболок. По его словам, число 17 приурочено ко Дню независимости Косово — 17 февраля.

Кроме того, Агуши принадлежит еще несколько мировых рекордов, связанных с контролем футбольного мяча на голове.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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