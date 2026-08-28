Кошка с 29 пальцами установила мировой рекорд

Котенок породы мейн-кун по кличке Эребус Аномали из штата Висконсин (США) попал в Книгу рекордов Гиннесса с 29 пальцами.

У обычных кошек в общей сложности 18 пальцев. У Эребуса же на одной лапе 8 пальцев, а на остальных трех — по 7. Это состояние связано с наследственной особенностью, называемой полидактилией.

С этим результатом Эребус побил рекорд в 28 пальцев, державшийся с 2002 года. Интересно, что у его отца тоже было 24 пальца.