Космонавт Анна Кикина запечатлела редкое лунное затмение с МКС

Космонавт Анна Кикина, несущая вахту на борту Международной космической станции, успешно запечатлела процесс частичного лунного затмения с высоты около 400 километров над поверхностью Земли. По данным иксбт.ком, 28 августа текущего года было зафиксировано одно из самых крупных и глубоких частичных лунных затмений за последние годы, во время которого тень Земли закрыла 96 процентов лунного диска. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Пик этого астрономического явления пришелся на утренние часы по московскому времени. Согласно научным данным, подобное состояние может возникнуть только в период полнолуния. Характерный красноватый оттенок Луны вызван преломлением солнечных лучей в атмосфере Земли. Наблюдение за этим природным процессом с орбиты показало, что съемка проходила в исключительно ясных и идеальных условиях, где облака не создавали никаких помех.

Уникальные наблюдения из космоса

Для Анны Кикины, единственной женщины в отряде космонавтов Роскосмоса, этот космический полет является второй крупной экспедицией. Она отправилась на станцию 14 июля текущего года в составе основного экипажа МКС-75 на борту космического корабля «Союз МС-29».

Подобные эксклюзивные кадры, полученные из космоса, имеют не только научное значение, но и служат важным визуальным источником для широкой общественности в изучении тайн Вселенной. Фиксация оптических свойств атмосферы Земли с орбиты также дает специалистам возможность анализировать глобальные процессы нашей планеты.