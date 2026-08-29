Не игнорируйте задолженность

В производство Андижанского областного управления Бюро принудительного исполнения поступил исполнительный документ Андижанского межрайонного экономического суда от 02.03.2026 г. о взыскании с ООО «Бек Эко Хаусе» в пользу АО «ИнфинБанк» кредитной задолженности в размере 502 млн сумов и обращении взыскания на залоговое автотранспортное средство.

Должник был предупрежден о необходимости исполнения требований исполнительного документа в установленный срок, с ним была проведена разъяснительная работа.

Однако, в связи с тем, что кредитная задолженность не была погашена должником в установленные сроки, сотрудниками Бюро транспортное средство марки «ХОВО» было внесено в опись и арестовано.

Теперь, если кредитные долги не будут погашены, автомобиль может быть выставлен на продажу через аукцион.