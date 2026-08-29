Манчестер Сити претендует на трансфер Хулиана Альвареса

В то время как последние дни летнего трансферного окна входят в решающую фазу, на рынке произошел неожиданный поворот. Согласно информации издания Marca, чемпион Англии «Манчестер Сити» начал переговоры о возвращении нападающего «Атлетико Мадрид» Хулиана Альвареса. Этим шагом «горожане» могут сорвать планы «Арсенала», который также борется за футболиста. Об этом сообщает сообщает Goal.com.

Как известно, Хулиан Альварес перешел в мадридский клуб два года назад за 82 миллиона фунтов стерлингов. Однако последние события в столице Испании ставят его будущее под вопрос. В минувшее воскресенье нападающий, освистанный болельщиками «Атлетико», пропустил три тренировки команды подряд.

Борьба «Арсенала» и «Барселоны»

На фоне обострения ситуации активизировались несколько европейских грандов. По сообщениям, « Арсенал » готов потратить 150 миллионов евро (130 миллионов фунтов стерлингов) на подписание 26-летнего игрока. Лондонцы ожидают положительного ответа от представителей футболиста.

Однако ситуация не ограничивается только «Арсеналом» и «Манчестер Сити». Личное желание игрока — переход в «Барселону». Тем не менее, руководство мадридского клуба категорически отказывается вести переговоры с каталонцами, являющимися одними из их главных соперников, и готово рассматривать другие варианты.

Потребности «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» вынужден активно действовать на трансферном рынке из-за потерь в линии атаки. Уход Омара Мармуша и Савиньо привел к дефициту атакующих игроков в составе подопечных Энцо Марески. Опыт Хулиана Альвареса в английском футболе может помочь оперативно решить эту проблему.

Тем не менее, осуществить этот трансфер будет непросто. Прежде всего, сам футболист не горит желанием возвращаться в Английскую Премьер-лигу. Также ожидается, что, несмотря на давление на стадионе «Метрополитано», переговоры между сторонами будут напряженными вплоть до закрытия трансферного окна.