Манчестер Сити претендует на трансфер Хулиана Альвареса

·8·Спорт
Манчестер Сити претендует на трансфер Хулиана Альвареса

В то время как последние дни летнего трансферного окна входят в решающую фазу, на рынке произошел неожиданный поворот. Согласно информации издания Marca, чемпион Англии «Манчестер Сити» начал переговоры о возвращении нападающего «Атлетико Мадрид» Хулиана Альвареса. Этим шагом «горожане» могут сорвать планы «Арсенала», который также борется за футболиста. Об этом сообщает сообщает Goal.com.

Как известно, Хулиан Альварес перешел в мадридский клуб два года назад за 82 миллиона фунтов стерлингов. Однако последние события в столице Испании ставят его будущее под вопрос. В минувшее воскресенье нападающий, освистанный болельщиками «Атлетико», пропустил три тренировки команды подряд.

Борьба «Арсенала» и «Барселоны»

На фоне обострения ситуации активизировались несколько европейских грандов. По сообщениям, «Арсенал» готов потратить 150 миллионов евро (130 миллионов фунтов стерлингов) на подписание 26-летнего игрока. Лондонцы ожидают положительного ответа от представителей футболиста.

Однако ситуация не ограничивается только «Арсеналом» и «Манчестер Сити». Личное желание игрока — переход в «Барселону». Тем не менее, руководство мадридского клуба категорически отказывается вести переговоры с каталонцами, являющимися одними из их главных соперников, и готово рассматривать другие варианты.

Потребности «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» вынужден активно действовать на трансферном рынке из-за потерь в линии атаки. Уход Омара Мармуша и Савиньо привел к дефициту атакующих игроков в составе подопечных Энцо Марески. Опыт Хулиана Альвареса в английском футболе может помочь оперативно решить эту проблему.

Тем не менее, осуществить этот трансфер будет непросто. Прежде всего, сам футболист не горит желанием возвращаться в Английскую Премьер-лигу. Также ожидается, что, несмотря на давление на стадионе «Метрополитано», переговоры между сторонами будут напряженными вплоть до закрытия трансферного окна.

Хулиан АльваресМанчестер СитиАрсеналАтлетико МадридТрансфер
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Бунт Альвареса: что Диего Симеоне сказал о бойкотировавшей тренировку звезде?Бунт Альвареса: что Диего Симеоне сказал о бойкотировавшей тренировку звезде?Вчера, 22:29«Я отверг другие предложения»: Бехруз Каримов объяснил, почему перешел в «Лугано»«Я отверг другие предложения»: Бехруз Каримов объяснил, почему перешел в «Лугано»Вчера, 22:25Позорное поражение со счетом 0:4: Салах раскрыл всю правдуПозорное поражение со счетом 0:4: Салах раскрыл всю правдуВчера, 22:18«Реал» делает сенсационный шаг: «Королевский клуб» подписал контракт с Формулой-1!«Реал» делает сенсационный шаг: «Королевский клуб» подписал контракт с Формулой-1!Вчера, 22:15Ҳусанов в основном составе? Ориентировочный состав «Сити» на матч против «Кристал Пэлас»...Ҳусанов в основном составе? Ориентировочный состав «Сити» на матч против «Кристал Пэлас»...Вчера, 22:08Бехруз Каримов готов покорить ЛК: стали известны соперники «Лугано»!Бехруз Каримов готов покорить ЛК: стали известны соперники «Лугано»!Вчера, 22:02
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
Абдумалик Ёрбутаев снова зажег в Ереване: Доев в нокауте (видео)
Абдумалик Ёрбутаев снова зажег в Ереване: Доев в нокауте (видео)
Ямаль устроил необычную розовую вечеринку в честь своего дня рождения
Ямаль устроил необычную розовую вечеринку в честь своего дня рождения
Мастер-класс от Ҳусанова: 97% точности и 97 касаний мяча (видео)
Мастер-класс от Ҳусанова: 97% точности и 97 касаний мяча (видео)