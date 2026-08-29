С началом нового сезона Английской Премьер-лиги главный нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд вновь продемонстрировал свою результативность. Как сообщает Goal.com, норвежский бомбардир поразил ворота соперника в матче на стадионе «Селхерст Парк», открыв счет голам своей команды и продолжив свою впечатляющую серию в играх против этого оппонента. Об этом сообщает Goal.com.

Одним из моментов, привлекших внимание общественности перед матчем, стало изменение внешности футболиста. Сменив во время летнего перерыва свою традиционную длинную прическу на новый имидж, нападающий на деле доказал, что не утратил своего острого голевого чутья на поле.

Гол и преимущество в первом тайме

После продолжительного давления со стороны гостей, на 43-й минуте встречи был забит долгожданный гол. В сутолоке у ворот в штрафной площади Эрлинг Холанд выиграл верховую борьбу и точно направил мяч в угол ворот. В этой ситуации вратарь оказался бессилен, и перед перерывом «Манчестер Сити» заслуженно вышел вперед.

Этот гол бывшего игрока «Боруссии» Дортмунд пополнил его великолепную статистику в матчах против лондонского клуба. Благодаря этому результату нападающий сумел забить в каждом из пяти матчей, проведенных на стадионе «Селхерст Парк» за свою карьеру.

Статистические показатели и новый тренер

По данным Goal.com, общая статистика в матчах против этого соперника выглядит еще более впечатляюще. Эрлинг Холанд забивал во всех шести матчах Премьер-лиги против « Кристал Пэлас », в общей сложности отправив в ворота этого соперника 9 мячей.

Этот матч также имел важное значение для нового специалиста, возглавившего «Манчестер Сити». В то время как такие тренеры, как Маурицио Сарри или Энцо Мареска, пытаются внедрить свои тактические идеи в команду, гол ведущего нападающего в начале сезона стал огромным подспорьем для тренерского штаба.

В игре, начавшейся с напряженной борьбы с первых минут, именно гол норвежского футболиста помог команде успокоиться. Несмотря на изменения в тренерском штабе, роль главного нападающего в игре «Манчестер Сити» остается неизменной, что гарантирует команде статус главного претендента на чемпионский титул.