Ужасный камбэк: 978-й гол Роналду принес победу «Аль-Насру»

·33·Спорт
Ужасный камбэк: 978-й гол Роналду принес победу «Аль-Насру»

В рамках 4-го тура Про-лиги Саудовской Аравии лидеры — «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль» одержали очередные уверенные победы. Криштиану Роналду забил 978-й гол в своей карьере и принес команде важную победу, а «Аль-Хиляль» отправил в ворота соперника на выезде ровно пять мячей.

«Аль-Наср» проявил характер после неожиданного удара

Матч для клуба из Эр-Рияда начался по неожиданному сценарию. Однако лидеры команды взяли на себя ответственность в нужный момент:

  • Матч: «Аль-Наср» 2:1 «Аль-Таавун»

  • Голы: Саму Кошта (45+5), Криштиану Роналду (80) — Аль-Хурайджи (11).

  • Исторический результат: 39-летний португальский звездный форвард Криштиану Роналду на 80-й минуте матча нанес решающий удар и оформил 978-й гол в своей профессиональной карьере. Эта победа укрепила лидерство команды в турнирной таблице.

Ужасный разгром на выезде от «Аль-Хиляля»

Футболисты «Аль-Хиляля» решили судьбу матча еще в первом тайме. Все 6 голов были забиты в первые 45 минут:

  • Матч: «Аль-Халидж» 1:5 «Аль-Хиляль»

  • Голы: Аль-Амри (38) — Мейте (15), Милинкович-Савич (29), Эрнандес (40), Саммервилл (43), Мандаш (45+5).

Положение в турнирной таблице после 4-го тура

Место

Клуб

Игры

Всего очков

1

«Аль-Наср»

4

12

2

«Аль-Хиляль»

4

9

13

«Аль-Халидж»

4

3

15

«Аль-Таавун»

4

2

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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