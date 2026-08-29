Ужасный камбэк: 978-й гол Роналду принес победу «Аль-Насру»
В рамках 4-го тура Про-лиги Саудовской Аравии лидеры — «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль» одержали очередные уверенные победы. Криштиану Роналду забил 978-й гол в своей карьере и принес команде важную победу, а «Аль-Хиляль» отправил в ворота соперника на выезде ровно пять мячей.
«Аль-Наср» проявил характер после неожиданного удара
Матч для клуба из Эр-Рияда начался по неожиданному сценарию. Однако лидеры команды взяли на себя ответственность в нужный момент:
Матч: «Аль-Наср» 2:1 «Аль-Таавун»
Голы: Саму Кошта (45+5), Криштиану Роналду (80) — Аль-Хурайджи (11).
Исторический результат: 39-летний португальский звездный форвард Криштиану Роналду на 80-й минуте матча нанес решающий удар и оформил 978-й гол в своей профессиональной карьере. Эта победа укрепила лидерство команды в турнирной таблице.
Ужасный разгром на выезде от «Аль-Хиляля»
Футболисты «Аль-Хиляля» решили судьбу матча еще в первом тайме. Все 6 голов были забиты в первые 45 минут:
Матч: «Аль-Халидж» 1:5 «Аль-Хиляль»
Голы: Аль-Амри (38) — Мейте (15), Милинкович-Савич (29), Эрнандес (40), Саммервилл (43), Мандаш (45+5).
Положение в турнирной таблице после 4-го тура
Место
Клуб
Игры
Всего очков
1
«Аль-Наср»
4
12
2
«Аль-Хиляль»
4
9
13
«Аль-Халидж»
4
3
15
«Аль-Таавун»
4
2
…