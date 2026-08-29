15-летняя девочка 20 дней прожила с иглой в кишечнике

В Чечне 15-летняя девочка случайно проглотила иглу, когда поправляла платок. Острый предмет находился в ее кишечнике почти три недели и вышел из организма естественным путем спустя 20 дней. Об этом сообщает «Сапа Кавказ».

Как стало известно, инцидент произошел в тот момент, когда подросток закрепляла украшение на конце платка с помощью специальной булавки. Девочка сразу же обратилась к врачам. Проведенное два дня спустя обследование показало, что инородное тело находится в кишечнике.

Врачи планировали удалить иглу эндоскопическим методом. Однако провести процедуру не удалось из-за ее слишком глубокого расположения. В результате спустя 20 дней игла вышла естественным путем.

Родственница пациентки, врач-нефролог Тамила Сициева охарактеризовала этот случай как крайне редкий и назвала огромной удачей.

Специалист призвала девочек, носящих платки, не держать иглами близко к роту. По ее словам, многие во время повязывания платка привыкли держать иглу около рта. Но одно неосторожное движение может привести к проглатыванию острой иглы.

Подобная же ситуация может обернуться повреждением внутренних органов, серьезными осложнениями и даже необходимостью хирургического вмешательства.