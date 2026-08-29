Раскрыто научное объяснение тайны «медузы», найденной на поверхности Марс

·14·Технологии
Раскрыто научное объяснение тайны «медузы», найденной на поверхности Марс

Марсоход NASA Curiosity запечатлел странный черный объект во время съемки марсианского ландшафта под красным небом. Этот снимок, напоминающий морское существо с длинными щупальцами, привлек внимание интернет-пользователей и вызвал широкие дискуссии. Специалисты изучили истинную природу этой находки и прояснили, что произошло на самом деле. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Как пишет издание иксбт.ком, странный кадр был сделан 20 августа 2023 года, но со временем он снова начал активно распространяться в социальных сетях. Черный объект в левой части снимка по форме напоминает не только медузу, но и трехногое существо из знаменитого произведения Герберта Уэллса «Война миров». Однако ученые подчеркивают, что в атмосфере Марс не было обнаружено никаких живых существ или летающих объектов.

Техническая неисправность или космическое излучение

Специалисты объясняют появление таких странных артефактов работой оборудования космического аппарата. Согласно наиболее вероятной версии, таинственный след возник в результате попадания заряженной частицы из космоса в кремниевый детектор навигационной камеры (НавКам) марсохода Curiosity.

Космическое излучение и высокоэнергетические частицы часто вызывают появление различных светлых или темных пятен на матрицах камер. Для обычного наблюдателя такие дефекты легко принять за реальный объект на поверхности Марс или инопланетный корабль, что порождает в интернете различные необоснованные догадки.

Сравнение кадров раскрыло тайну

Существуют и практические доказательства, полностью подтверждающие эту научную гипотезу. В рамках научных исследований Curiosity делает серию снимков одного и того же участка с коротким интервалом. Выяснилось, что ровно за 13 и 25 секунд до кадра с «медузой» эта же точка была снята той же камерой.

Анализ предыдущих кадров показал, что ни на одном из них нет никакого таинственного силуэта. Это четко доказывает, что находка не находилась на почве Марс и не перемещалась по поверхности планеты. Следовательно, объект является лишь оптическим артефактом, возникшим в результате воздействия космической частицы на сенсор камеры.

MarsCuriosityNASAКосмосНаучные Новости
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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