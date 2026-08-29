В Стамбуле столкнулись два трамвая

28 августа в районе Зейтинбурну турецкого города Стамбул произошло столкновение двух трамваеви. Сообщается о наличии пострадавших в результате инцидента.

По информации Анадолу Агенкй, столкновение произошло на участке между станциями Пазартекке и Топкапы трамвайной линии Т1 Кабаташ — Багджылар. Причина происшествия пока не установлена.

После поступления информации о происшествии на место были направлены сотрудники полиции, пожарно-спасательной службы и скорой медицинской помощи. Пострадавшим была оказана медицинская помощь.

Из-за столкновения движение трамваев на данном направлении было временно ограничено. В настоящее время ответственные лица работают на месте происшествия, выясняя точные причины столкновения.

Ожидается предоставление дополнительной информации об итогах расследования и состоянии пострадавших.