В Стамбуле столкнулись два трамвая
28 августа в районе Зейтинбурну турецкого города Стамбул произошло столкновение двух трамваеви. Сообщается о наличии пострадавших в результате инцидента.
По информации Анадолу Агенкй, столкновение произошло на участке между станциями Пазартекке и Топкапы трамвайной линии Т1 Кабаташ — Багджылар. Причина происшествия пока не установлена.
После поступления информации о происшествии на место были направлены сотрудники полиции, пожарно-спасательной службы и скорой медицинской помощи. Пострадавшим была оказана медицинская помощь.
Из-за столкновения движение трамваев на данном направлении было временно ограничено. В настоящее время ответственные лица работают на месте происшествия, выясняя точные причины столкновения.
Ожидается предоставление дополнительной информации об итогах расследования и состоянии пострадавших.
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