В США будет создана новая космическая академия

Президент США Дональд Трамп подписал важный указ, направленный на сохранение и укрепление лидерства страны в космической сфере. Согласно данным иксбт.ком, в соответствии с этим документом в Соединенных Штатах будет создана специальная Президентская комиссия, которая начнет работу по основанию Унитед Статес Спаке Академй — Американской космической академии. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Данная инициатива еще раз подтверждает, насколько стратегически важным является космос в современных условиях для национальной безопасности, экономики, научных исследований и технологического прогресса. Вашингтонская администрация намерена сформировать базу ведущих кадров для дальнейшего развития космической отрасли.

Направления подготовки новых кадров

Согласно принятому документу, США значительно расширят возможности подготовки специалистов следующего поколения. Сюда входят не только астронавты, но и ученые, инженеры, операторы космических систем, предприниматели, государственные служащие и военные.

В рамках проекта основной задачей определено привлечение самых перспективных специалистов со всей страны, их обучение и удержание в отрасли. Это позволит в будущем успешно выполнять космические задачи различного профиля.

Состав комиссии и управление

Для реализации инициативы создается специальная структура — Президентская комиссия. Руководство ею возложено на главу NASA . Также должности заместителей председателя комиссии займут помощники президента по вопросам науки и технологий и экономической политики.

Кроме того, заместитель главы NASA назначен исполнительным директором этой комиссии. Такая система управления, состоящая из высокопоставленных чиновников, направлена на своевременную и эффективную реализацию проекта.