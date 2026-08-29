Трамп объявил о «крупнейшей в истории» сделке с Венесуэлой
Президент США Дональд Трамп объявил о заключении «крупнейшей нефтяной сделки в мировой истории» с Венесуэлой. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.
«США заключили сделку с Венесуэлой по крупнейшей нефтяной сделке в мировой истории!» — заявил Трамп.
По его словам, соглашение было разработано по его поручению государственным секретарем США Марко Рубио и министром войны Питом Хегсетом в сотрудничестве с исполняющей обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес и представителями частного бизнеса.
Дональд Трамп подчеркнул, что США получили контрольный пакет над доказанными запасами нефти в Венесуэле объемом более 65 миллиардов баррелей.
«Это историческое соглашение более чем в два раза увеличит американские нефтяные запасы, значительно увеличит объем доступной для нашей страны нефти и приведет к значительному снижению цен на бензин для всех американцев на долгие годы вперед», — заявил президент США.
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