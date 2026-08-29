Раян Шерки раскритиковал свою игру после победы над Кристал Пэлас

В очередном туре Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» на выезде обыграл «Кристал Пэлас» со счетом 4:1. Полузащитник Раян Шерки, дважды поразивший ворота хозяев, не скрывал недовольства своими действиями в первом тайме и дал жесткую оценку своему выступлению. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как передает GOAL.ком, в матче на стадионе «Селхерст Парк» «горожане» полностью завладели инициативой во втором тайме. Эрлинг Холанд также оформил дубль, а Фил Фоден стал автором двух голевых передач. Эта победа обеспечила «Манчестер Сити» идеальный старт в новом сезоне Премьер-лиги.

Критическая оценка Раяна Шерки своей игры

Несмотря на то, что полузащитник стал героем матча, в интервью Sky Sports он открыто раскритиковал свои действия в дебюте встречи. По его словам, команде было трудно находить свободные зоны в первом тайме, и его личная игра не соответствовала требованиям.

«Моя игра была не лучшей. В первом тайме мы не могли найти свободные зоны, я сыграл очень плохо», — признался французский футболист. Он также отметил, что во втором тайме благодаря указаниям и перестановкам главного тренера Энцо Марески команде удалось кардинально изменить ход игры.

Новая эра и исторические результаты

В этом сезоне в команде произошли значительные перемены. Раян Шерки отметил, что эпоха Пепа Гвардиолы завершилась, и под руководством итальянского специалиста Энцо Марески начинается новая история. По мнению игрока, команда готова демонстрировать свои лучшие качества на поле.

Стоит отметить, что Раян Шерки в своих первых двух матчах в Премьер-лиге записал на свой счет два гола и две голевые передачи. Согласно статистике, он стал третьим футболистом в истории чемпионата Англии, оформившим «дубль» как по голам, так и по ассистам в двух стартовых турах сезона. Ранее подобного результата добивались только Тьерри Анри и Дидье Дрогба.