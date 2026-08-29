«Самый великий — это я»: Трамп опубликовал рейтинг президентов США!

Бывший лидер США Дональд Трамп оставил очередное громкое заявление на своей официальной странице в социальной сети Truth Social. Политик опубликовал специальное иерархическое изображение, на котором отражен рейтинг всех глав государства в истории страны.

Самое интересное, что на самую верхушку этого исторического списка — в статус «Те Греатест» («Самый великий») — Трамп поместил исключительно себя, представив себя самым сильным лидером в истории страны.

Ряд «Великих», состоящий из исторических личностей

Согласно личному рейтингу Трампа, на вторую категорию — ступень «Греат» («Великий») — попали 6 известных государственных деятелей, оставивших глубокий след в истории США:

Авраам Линкольн: лидер, отменивший рабство в США и сохранивший единство страны;

Джордж Вашингтон: Первый Президент и основатель США;

Франклин Рузвельт: лидер периода Второй мировой войны и «Великой депрессии»;

Вудро Вильсон, Томас Джефферсон и Эндрю Джексон: президенты, построившие демократические институты и экономическую модель страны.

Кроме того, такие политики, как Теодор Рузвельт, Джон Адамс, Джеймс Полк и Гровер Кливленд, были включены в группу «Близкие к великим» (Near Греат), в то время как Билл Клинтон и Джеймс Мэдисон заняли место в категории «Средние» (Авераге).

Байден и Обама — в ряду «неудачников»

Трамп нанес резкий удар по представителям Демократической партии, являющимся его политическими оппонентами. В категорию «Фаилурес» («Неудачники»), считающуюся самой нижней ступенью списка, он поместил следующих лиц:

Джо Байден и Барак Обама: нынешний и бывший президенты-демократы;

Исторические имена: вместе с ними в список неудавшихся руководителей вошли Улисс Грант, Уоррен Гардинг и Джимми Картер.

Данная публикация вызвала ожесточенные споры и дискуссии среди политических кругов и пользователей социальных сетей.