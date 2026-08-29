«Самый великий — это я»: Трамп опубликовал рейтинг президентов США!

·21·Мир
«Самый великий — это я»: Трамп опубликовал рейтинг президентов США!

Бывший лидер США Дональд Трамп оставил очередное громкое заявление на своей официальной странице в социальной сети Truth Social. Политик опубликовал специальное иерархическое изображение, на котором отражен рейтинг всех глав государства в истории страны.

Самое интересное, что на самую верхушку этого исторического списка — в статус «Те Греатест» («Самый великий») — Трамп поместил исключительно себя, представив себя самым сильным лидером в истории страны.

Ряд «Великих», состоящий из исторических личностей

Согласно личному рейтингу Трампа, на вторую категорию — ступень «Греат» («Великий») — попали 6 известных государственных деятелей, оставивших глубокий след в истории США:

  • Авраам Линкольн: лидер, отменивший рабство в США и сохранивший единство страны;

  • Джордж Вашингтон: Первый Президент и основатель США;

  • Франклин Рузвельт: лидер периода Второй мировой войны и «Великой депрессии»;

  • Вудро Вильсон, Томас Джефферсон и Эндрю Джексон: президенты, построившие демократические институты и экономическую модель страны.

Кроме того, такие политики, как Теодор Рузвельт, Джон Адамс, Джеймс Полк и Гровер Кливленд, были включены в группу «Близкие к великим» (Near Греат), в то время как Билл Клинтон и Джеймс Мэдисон заняли место в категории «Средние» (Авераге).

Байден и Обама — в ряду «неудачников»

Трамп нанес резкий удар по представителям Демократической партии, являющимся его политическими оппонентами. В категорию «Фаилурес» («Неудачники»), считающуюся самой нижней ступенью списка, он поместил следующих лиц:

  • Джо Байден и Барак Обама: нынешний и бывший президенты-демократы;

  • Исторические имена: вместе с ними в список неудавшихся руководителей вошли Улисс Грант, Уоррен Гардинг и Джимми Картер.

Данная публикация вызвала ожесточенные споры и дискуссии среди политических кругов и пользователей социальных сетей.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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