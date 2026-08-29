15-летняя девочка прожила три недели с проглоченной иглой

В Чечне 15-летняя девочка почти три недели прожила с иглой, которую случайно проглотила.

Сообщается, что школьница по неосторожности проглотила иглу во время закрепления украшения на конце платка. Она сразу обратилась к врачам, и проведенное спустя два дня обследование показало, что инородное тело находится в кишечнике.

Медики планировали удалить иглу эндоскопическим методом, но из-за ее слишком глубокого расположения этот способ не стали применять.

Спустя 20 дней игла вышла из организма естественным путем. Специалисты охарактеризовали этот случай как редкий и связанный с большим везением.

Врачи призывают девочек, использующих булавки и иглы, особенно при ношении платков, не держать их близко ко рту и строго соблюдать меры предосторожности.