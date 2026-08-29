В Алматинской области зарезали гражданина Узбекистана

В селе Актас Талгарского района Алматинской области Казахстана в результате ножевого ранения погиб 35-летний гражданин Узбекистана, работавший продавцом тандырных лепешек. Об этом сообщил Закон.кз.

Согласно информации, погибший последние пять лет работал в местной тандырной и продавал лепешки. Инцидент произошел во время конфликта с одним из покупателей прямо в заведении. По предварительным данным, словесная перепалка переросла в драку.

В ходе конфликта 56-летний подозреваемый схватил нож и нанес гражданину Узбекистана два удара в область груди. Мужчина скончался от полученных тяжелых травм.

По факту происшествия Департамент полиции Алматинской области возбудил уголовное дело по статье об убийстве. В ходе оперативно-розыскных мероприятий 56-летний подозреваемый был установлен, задержан и водворен в изолятор временного содержания. В полиции сообщили, что он дал признательные показания.

Отмечается, что местное население хорошо знало погибшего. Появились сведения, что он пользовался хорошей репутацией среди жителей села и по пятницам даже раздавал хлеб бесплатно.

В настоящее время расследование продолжается. Правоохранительные органы устанавливают все детали конфликта.