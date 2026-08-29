В США приступила к работе эскадрилья «судного дня»

·4·Мир
В США приступила к работе эскадрилья «судного дня»

ВВС США официально задействовали новую 5-ю вертолетную эскадрилью на авиабазе Эндрюс под Вашингтоном. Подразделение будет участвовать в миссиях, связанных с эвакуацией руководства страны и высокопоставленных чиновников в безопасные зоны в чрезвычайных ситуациях, а также с обеспечением непрерывности работы правительства. Об этом сообщает Air Форке.

Новая эскадрилья была сформирована 27 августа. Это означает, что на авиабазе Эндрюс впервые за последние 60 лет была задействована новая вертолетная эскадрилья ВВС США.

В будущем 5-я эскадрилья получит вертолеты ХХ-60В Джоллй Грин ИИ. ВВС США планируют заменить 26 устаревших вертолетов УХ-1Н Хуей на базе Эндрюс на такое же количество новых машин ХХ-60В.

Эти вертолеты будут служить для оперативного реагирования руководства США в кризисных ситуациях в Вашингтоне и регионе Национальной столичной округи, перевозки высокопоставленных гражданских и военных чиновников, а также обеспечения непрерывности деятельности правительства.

Новые вертолеты ХХ-60В превосходят нынешние машины УХ-1Н по скорости, дальности полета и грузоподъемности. Достижение их первоначальной оперативной готовности запланировано на 2029 год, а полной оперативной готовности — на 2030 год.

В переходный период 5-я вертолетная эскадрилья и действующая 1-я вертолетная эскадрилья будут функционировать параллельно. 1-я эскадрилья продолжит выполнять важные задачи на машинах УХ-1Н в процессе перехода на новые вертолеты ХХ-60В.

В СМИ новое подразделение называют эскадрильей «судного дня» из-за задач по эвакуации высокопоставленных лиц в чрезвычайных ситуациях и обеспечению непрерывности работы правительства. Однако это не официальное название. Официальное наименование — 5т Хеликоптер Скуадрон.

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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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