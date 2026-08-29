В Юнусабаде сгорел электромобиль
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28 августа в Юнусабадском районе Ташкента произошло возгорание электромобиля. Об этом сообщили в Управлении по чрезвычайным ситуациям города Ташкента.
Согласно информации, в 02:16 в УЧС поступило сообщение о том, что возле дома № 79 по улице Гайратия в Юнусабадском районе горит электромобиль.
После этого спасательная техника оперативно прибыла на место происшествия. Пожар был полностью ликвидирован в 02:24.
В результате инцидента пострадавших нет. Дополнительная информация о причинах возникновения пожара не сообщается.
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