В Юнусабаде сгорел электромобиль

28 августа в Юнусабадском районе Ташкента произошло возгорание электромобиля. Об этом сообщили в Управлении по чрезвычайным ситуациям города Ташкента.

Согласно информации, в 02:16 в УЧС поступило сообщение о том, что возле дома № 79 по улице Гайратия в Юнусабадском районе горит электромобиль.

После этого спасательная техника оперативно прибыла на место происшествия. Пожар был полностью ликвидирован в 02:24.

В результате инцидента пострадавших нет. Дополнительная информация о причинах возникновения пожара не сообщается.