В Юнусабаде сгорел электромобиль

·26·Общество
В Юнусабаде сгорел электромобиль

28 августа в Юнусабадском районе Ташкента произошло возгорание электромобиля. Об этом сообщили в Управлении по чрезвычайным ситуациям города Ташкента.

Согласно информации, в 02:16 в УЧС поступило сообщение о том, что возле дома № 79 по улице Гайратия в Юнусабадском районе горит электромобиль.

После этого спасательная техника оперативно прибыла на место происшествия. Пожар был полностью ликвидирован в 02:24.

В результате инцидента пострадавших нет. Дополнительная информация о причинах возникновения пожара не сообщается.

Tunda yonib ketgan va tutun ichida qolgan avtomobilning orqa ko‘rinishi.Tunda tutun ichida qolgan va qattiq yongan avtomobilning orqa qismi.
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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