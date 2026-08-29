Представлен лазерный 4К-телевизор Hisense Старлигхт С2 Pro
Компания Hisense официально представила на китайском рынке свой новый флагманский продукт — лазерный 4К-телевизор под названием Старлигхт С2 Pro. Согласно данным Иксбт.ком, данное устройство предназначено для пользователей, предпочитающих крупноформатные экраны, и сочетает в себе передовые технологии изображения и звука. Об этом сообщает Иксбт.ком.
Новый телевизор использует трехцветный РГБ-лазерный источник света, обеспечивая высококачественное изображение с разрешением 3840×2160 пикселей. Производитель заявляет, что устройство охватывает 110% цветового пространства БТ.2020, что гарантирует невероятно насыщенные и естественные цвета.
Технические возможности и качество дисплеяЯркость устройства на фиксированном экране достигает 500 нит. Специалисты отмечают, что этот показатель на 15% выше по сравнению с моделями предыдущего поколения. Кроме того, телевизор оснащен проекционным коэффициентом 0,2, что позволяет проецировать контент в широком формате даже при установке вплотную к стене.
Модель Старлигхт С2 Pro будет доступна в трех вариантах размера экрана. Покупатели могут выбрать версию с диагональю 80, 88 или 100 дюймов в зависимости от своих потребностей.
Аудиосистема и производительностьОсобое внимание уделено аудиовозможностям устройства: за звук отвечает специальная система конфигурации 4.1.2 от бренда Харман/кардон. Обладая общей мощностью 100 Вт, эта система поддерживает технологии Долбй Атмос и ДТС-Кс, создавая атмосферу кинотеатра в домашних условиях.
Аппаратная часть телевизора базируется на чипе MediaTek МТ9649, устройство оснащено 3 GB RAM и 128 GB встроенной памяти. Для беспроводных подключений предусмотрен новейший модуль Bluetooth 5.4.
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