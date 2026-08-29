Xiaomi 18 Фолд первым в мире получит память нового поколения ЛПДДР6

Китайская компания CXMT начала массовое производство памяти ЛПДДР6 для мобильных устройств и будет поставлять эти передовые чипы корпорации Xiaomi. Согласно данным Иксбт.ком, эта инновационная память будет установлена в ожидаемом складном флагманском смартфоне Xiaomi 18 Фолд, что сделает его первым в мире устройством с такой технологией. Об этом сообщает портал Иксбт.ком.

Освоение стандарта ЛПДДР6 является огромным достижением для CXMT. Менее чем через год после запуска массового производства предыдущей памяти ЛПДДР5 компания вышла на новый технологический уровень. Этот шаг значительно сокращает технологический разрыв между китайским производителем и мировыми лидерами рынка DRAM — компаниями Samsung и СК Хйникс.

Ожидается в продаже в сентябре

Согласно информации сторон, смартфон Xiaomi 18 Фолд поступит в продажу уже в сентябре текущего года. Этот гаджет, который станет одним из первых устройств, оснащенных памятью нового поколения, вызывает большой интерес на рынке мобильных технологий.

Специалисты отмечают, что новое поколение оперативной памяти не только повысит общую производительность устройства, но и значительно улучшит энергоэффективность. Это особенно важно для флагманских смартфонов со складными экранами и поддержкой сложных задач.

Мощный процессор и новые возможности

Смартфон будет оснащен не только передовой памятью, но и процессором нового поколения от Xiaomi. Сообщается, что устройство получит чип Ксринг О3, созданный по 3-нм техпроцессу.

По заявлению компании, этот процессор с самого начала был спроектирован для бесперебойной работы с памятью ЛПДДР6. Это обеспечивает полную совместимость аппаратного и программного обеспечения, позволяя в полной мере использовать все преимущества современной памяти.