Райхон Уласенова: «Даже в моей машине установлен чип»

·61·Культура
Райхон Уласенова: «Даже в моей машине установлен чип»

Актриса Райхон Уласенова, ставшая первой гостьей проекта «Кому вы звоните?», отвечая на интересные вопросы, раскрыла неожиданные подробности своей личной жизни.

В ходе беседы актриса отметила, что в ответ на многие вопросы проекта она звонит своему мужу. А в конце разговора она объяснила, почему так часто обращается к супругу.

По словам Райхон Уласеновой, с годами после свадьбы муж и жена становятся настолько близки, что в любой ситуации полагаются друг на друга. Если нужны деньги, ломается машина, требуется совет или даже когда она чувствует себя одиноко, она звонит ему.

Актриса также рассказала, что из-за своей привычки часто теряться в ее машине установлен специальный чип.

«Даже в моей машине установлен чип. Потому что у меня есть привычка часто теряться. Когда я заезжаю куда-нибудь в глушь, где нет интернета, я сразу звоню мужу и спрашиваю: “Где я сейчас нахожусь?” А он смотрит по телефону и подсказывает: “Ты там-то, иди туда, иди сюда”.

Если моя машина ломается, я тоже звоню. Он просто приезжает, а я уезжаю на его машине», — рассказала Райхон Уласенова.

Эти слова актрисы вызвали большой интерес и в социальных сетях.

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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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