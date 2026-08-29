Зал в Шанхае погрузился в тишину: Дениз Гомес нокаутировала топовую китайскую бойчину уже в 1-м раунде
Проходящий в китайском Шанхае турнир UFC Фигхт Нигхт 286 продолжается напряженными и сенсационными результатами. В со-главном событии турнира (ко-маин евент) в октагон поднялись две сильные представительницы женского минимального веса — бразильянка Дениз Гомес и опытная звезда хозяев октагона Янь Сяонань.
Китайская спортсменка, выступавшая перед родными трибунами и занимавшая четвертую строчку в рейтинге дивизиона, считалась одной из безусловных фавориток в этом противостоянии. Однако бой завершился совершенно неожиданно, уже в самом первом раунде.
Сокрушительный удар в 1-м раунде: Гомес повергла соперницу
26-летняя бразильянка с первых же минут захватила инициативу и действовала в активном и агрессивном стиле:
Решающий нокаут: В концовке первого раунда Дениз Гомес умело воспользовалась брешью в защите соперницы, нанеся невероятно мощный и точный удар;
Вмешательство рефери: Увидев, что 37-летняя Янь Сяонань потеряла равновесие и рухнула на настил после тяжелого удара, рефери незамедлительно остановил поединок во избежание ущерба здоровью бойца и зафиксировал чистый нокаут (КО);
Шок для хозяев: Досрочное поражение на родине одной из главных надежд местных болельщиков повергло трибуны в оцепенение.
Новая сила в дивизионе: 5 побед подряд
Этот успех стал одной из крупнейших побед в профессиональной карьере 26-летней Дениз Гомес:
Победная серия: Гомес оформила пятую победу подряд в октагоне UFC, доведя общее количество своих побед до 13 (13-3);
Шаг к топ-5: Одолев Сяонань, занимавшую 4-е место в рейтинге, бразильянка вошла в число главных претенденток на чемпионский пояс в минимальном весе;
Кризис Сяонань: А опытная 37-летняя Янь Сяонань потерпела второе поражение подряд и шестое в общей сложности в своей карьере (18-6).
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