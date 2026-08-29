«Бунёдкор»да кутилмаган о‘згариш: уч нафар италиялик кетди...

·39·Спорт
«Бунёдкор»да кутилмаган о‘згариш: уч нафар италиялик кетди...

В ташкентском клубе «Бунёдкор» произошли серьезные изменения в тренерском штабе. Клуб покинули три итальянских специалиста, помогавших главному тренеру команды Ильёсу Зейтуллаеву.

Их уход стал одним из самых заметных событий для команды по ходу сезона. Кто именно завершил свою работу в «Бунёдкоре» и как теперь будет выглядеть тренерский штаб?

Ушли три итальянских специалиста

По информации инсайдера Абдулазиза Искандарова, с клубом попрощались следующие специалисты, помогавшие Ильёсу Зейтуллаеву в «Бунёдкоре»:

  • Андрес Мауро;

  • Алессандро Спиноло;

  • Марко Никодемо.

Все трое являются итальянскими специалистами и работали в тренерском штабе Зейтуллаева.

«Бунёдкор» покинули три итальянских тренера, помогавших Ильёсу Зейтуллаеву.

Изменения в штабе Зейтуллаева

Сотрудничество с итальянскими специалистами было одним из важных аспектов работы Ильёса Зейтуллаева в «Бунёдкоре».

Теперь ожидается изменение состава тренерского штаба. Одновременный уход трех специалистов может повлиять на тренировочный процесс команды и распределение внутренних обязанностей.

Однако официальных причин их ухода из клуба пока не сообщалось.

Теперь главный вопрос — кто займет их места?

Самый интригующий вопрос для «Бунёдкора» заключается в том, будут ли на вакантные должности привлечены новые специалисты или произойдет перераспределение внутри существующего тренерского штаба?

На данный момент официальной информации по этому поводу нет.

В связи с этим дальнейшие решения клуба вызывают особый интерес.

В «Бунёдкоре» может начаться новый этап

Останется ли уход трех итальянских тренеров простой кадровой перестановкой или станет началом более масштабных реформ в тренерском штабе команды — пока неизвестно.

Но одно ясно наверняка: тренерский штаб вокруг Ильёса Зейтуллаева в «Бунёдкоре» уже не будет прежним.

А дальнейшие решения клуба могут прояснить истинные причины этих изменений и планы команды на сезон.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Что происходит в «Ливерпуле»? После драмы на «Энфилде» команда снова потеряла очки!Что происходит в «Ливерпуле»? После драмы на «Энфилде» команда снова потеряла очки!Сегодня, 18:54Лю Се одержал победу нокаутом в 1-м раунде в своем дебюте в UFC в Шанхае (Видео)Лю Се одержал победу нокаутом в 1-м раунде в своем дебюте в UFC в Шанхае (Видео)Сегодня, 18:34Зал в Шанхае погрузился в тишину: Дениз Гомес нокаутировала топовую китайскую бойчину уже в 1-м раундеЗал в Шанхае погрузился в тишину: Дениз Гомес нокаутировала топовую китайскую бойчину уже в 1-м раундеСегодня, 18:23Громкая сенсация в Шанхае: Сун Ядун нокаутировал Умара Нурмагомедова! (Видео)Громкая сенсация в Шанхае: Сун Ядун нокаутировал Умара Нурмагомедова! (Видео)Сегодня, 18:14Беллингем сияет в «Реале»: как Моуринью оценил его игру?Беллингем сияет в «Реале»: как Моуринью оценил его игру?Сегодня, 18:03Жуткий конфликт: Умар Нурмагомедов разоблачил ложь бывшего грузинского чемпионаЖуткий конфликт: Умар Нурмагомедов разоблачил ложь бывшего грузинского чемпионаСегодня, 14:22
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
Абдумалик Ёрбутаев снова зажег в Ереване: Доев в нокауте (видео)
Абдумалик Ёрбутаев снова зажег в Ереване: Доев в нокауте (видео)
Ямаль устроил необычную розовую вечеринку в честь своего дня рождения
Ямаль устроил необычную розовую вечеринку в честь своего дня рождения
Мастер-класс от Ҳусанова: 97% точности и 97 касаний мяча (видео)
Мастер-класс от Ҳусанова: 97% точности и 97 касаний мяча (видео)