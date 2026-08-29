«Бунёдкор»да кутилмаган о‘згариш: уч нафар италиялик кетди...

В ташкентском клубе «Бунёдкор» произошли серьезные изменения в тренерском штабе. Клуб покинули три итальянских специалиста, помогавших главному тренеру команды Ильёсу Зейтуллаеву.

Их уход стал одним из самых заметных событий для команды по ходу сезона. Кто именно завершил свою работу в «Бунёдкоре» и как теперь будет выглядеть тренерский штаб?

Ушли три итальянских специалиста

По информации инсайдера Абдулазиза Искандарова, с клубом попрощались следующие специалисты, помогавшие Ильёсу Зейтуллаеву в «Бунёдкоре»:

Андрес Мауро ;

Алессандро Спиноло ;

Марко Никодемо.

Все трое являются итальянскими специалистами и работали в тренерском штабе Зейтуллаева.

«Бунёдкор» покинули три итальянских тренера, помогавших Ильёсу Зейтуллаеву.

Изменения в штабе Зейтуллаева

Сотрудничество с итальянскими специалистами было одним из важных аспектов работы Ильёса Зейтуллаева в «Бунёдкоре».

Теперь ожидается изменение состава тренерского штаба. Одновременный уход трех специалистов может повлиять на тренировочный процесс команды и распределение внутренних обязанностей.

Однако официальных причин их ухода из клуба пока не сообщалось.

Теперь главный вопрос — кто займет их места?

Самый интригующий вопрос для «Бунёдкора» заключается в том, будут ли на вакантные должности привлечены новые специалисты или произойдет перераспределение внутри существующего тренерского штаба?

На данный момент официальной информации по этому поводу нет.

В связи с этим дальнейшие решения клуба вызывают особый интерес.

В «Бунёдкоре» может начаться новый этап

Останется ли уход трех итальянских тренеров простой кадровой перестановкой или станет началом более масштабных реформ в тренерском штабе команды — пока неизвестно.

Но одно ясно наверняка: тренерский штаб вокруг Ильёса Зейтуллаева в «Бунёдкоре» уже не будет прежним.

А дальнейшие решения клуба могут прояснить истинные причины этих изменений и планы команды на сезон.