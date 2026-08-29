Чудо: В Непале во время страшного наводнения выцелела целая семья (Видео)

·90·Мир
Чудо: В Непале во время страшного наводнения выцелела целая семья (Видео)

Разрушительное стихийное бедствие в Непале — мощное наводнение и грязевые селевые потоки, вызванные непрекращающимися дождями, превратили ряд населенных пунктов в руины. На распространенных в социальных сетях кадрах, потрясших миллионы людей, запечатлена борьба за жизнь семьи, оказавшейся в ловушке в двухэтажном жилом доме в то время, как гигантский грязевой поток смывал окружающие постройки.

В моменты, когда бурный сель с разрушительной силой проносился мимо дома, члены семьи были вынуждены подняться на второй этаж и крышу здания в ожидании спасения.

Разрушения вокруг и оставшийся в одиночестве дом

На видео и фотоматериалах отчетливо виден ужасающий масштаб природного явления:

  • Опасность в кольце: Нижняя часть здания и улицы в один миг оказались под густыми волнами грязи, близлежащие транспортные средства и небольшие постройки были погребены под тиной;

  • Стойкость семьи: По мере поднятия уровня воды граждане, выбравшиеся на балкон и крышу дома, в течение нескольких часов балансировали на грани жизни и смерти, ожидая спада бурного потока;

  • Пейзаж после отступления воды: Кадры, снятые после того, как стихия отступила, показали, что большинство окружающих сооружений были разрушены и превратились в руины, однако прочный дом, в котором спаслась семья, хотя и получил серьезные повреждения, устоял и не рухнул.

Последствия трагедии и спасательные операции

В регионе продолжаются работы по ликвидации последствий стихийного бедствия и оказанию помощи местному населению:

  • Инфраструктура под тиной: После падения уровня воды выяснилось, что деревенские улицы покрыты многометровым слоем грязи, песка и камней;

  • Экстренное спасение: Местные спасатели и военные принимают меры по эвакуации граждан, заблокированных в своих домах, в безопасные места и оказанию экстренной медицинской помощи пострадавшим.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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