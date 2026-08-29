Автор, учивший быть богатым, сам погряз в долгах на 1,2 миллиарда долларов

Роберт Кийосаки — известный мотивационный писатель, прославившийся своими книгами по финансовой грамотности. Он учил читателей правильно управлять деньгами, увеличивать доходы и добиваться финансовой свободы. Однако теперь он сам погряз в огромных долгах. Кийосаки сообщил, что имеет задолженность в размере 1,2 миллиарда долларов.

Его самое известное произведение — книга «Богатый папа, бедный папа», изданная в 1997 году, была опубликована тиражом более 32 миллионов экземпляров, продалась более чем в 100 странах и вошла в список бестселлеров New York Times. Произведение получило поддержку таких известных личностей, как Опра Уинфри.

Основное учение Кийосаки просто: человек не должен полагаться только на зарплату, он должен владеть активами, приносящими деньги, и в случае необходимости использовать заемный капитал. Он также рекомендовал инвестировать в недвижимость, золото, нефть и другие ресурсы.

Откуда взялся долг в 1,2 миллиарда долларов?

В подкасте The Iced Coffee Hour Кийосаки открыто заявил о своем долге в 1,2 миллиарда долларов. Однако вся эта сумма не является его личным долгом. Основная часть задолженности связана с объектами недвижимости, которыми он владеет совместно с партнерами.

По подсчетам Vanity Fair, личный долг Кийосаки составляет примерно 30–60 миллионов долларов.

Писатель не считает крупный долг финансовой катастрофой. Свою позицию он объяснил следующим образом:

«Если вы должны банку 20 миллионов, это ваша проблема. Но если вы должны банку 1 миллиард и не можете его вернуть, то это уже проблема банка».

Согласно модели Кийосаки, активы можно приобретать за счет долга, после чего доход от них покрывает долговые обязательства. Однако эксперты сомневаются в безопасности такого подхода из-за инфляции, нестабильности рынка и изменения стоимости недвижимости.

Есть и критика в адрес учения Кийосаки

Книга «Богатый папа, бедный папа» подвергалась критике со стороны специалистов за фактические ошибки, чрезмерно упрощенные выводы и несоответствие некоторых событий действительности.

Тем не менее, это существенно не повлияло на популярность Кийосаки. У него опубликовано более 20 книг, кроме того, он продолжает зарабатывать посредством подкастов, вебинаров, курсов и образовательных игр.

Финансовое положение автора отражается и на его образе жизни. По данным Vanity Fair, три года назад Кийосаки приобрел роскошную резиденцию в марокканском стиле за 4,5 миллиона долларов.

В своей книге Кийосаки упоминает предпринимателя Ричарда Кими в качестве своего «богатого папы». Хотя автор написал в произведении, что тот умер, на самом деле Кими скончался через 11 лет после выхода книги.

Еще один интересный нюанс заключается в том, что, по информации Vanity Fair, деньги на первый бизнес Кийосаки — производство кошельков — дал именно его родной отец. При этом в книге он описывает своего отца как финансово неуспешного человека.

Отдельного внимания заслуживают отношения Кийосаки с Дональдом Трампом. Они вместе написали две книги в 2006 и 2011 годах. Кийосаки до сих пор называет Трампа «своим другом».

Несмотря ни на что, писатель не намерен отступать от своей философии. По словам его бывшей жены Ким, когда она спросила Роберта, когда он собирается на пенсию, Кийосаки дважды ответил одно и то же:

«Я люблю преподавать».

Таким образом, долг в 1,2 миллиарда долларов у пропагандировавшего финансовую грамотность Кийосаки вновь привлек всеобщее внимание к его собственному учению.