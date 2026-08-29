Серебряная медаль на чемпионате мира: узбекские спортсменки поднялись на пьедестал!

·0·Спорт
Серебряная медаль на чемпионате мира: узбекские спортсменки поднялись на пьедестал!

Национальная сборная Узбекистана завоевала еще одну медаль на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ. Представители нашей страны во второй раз поднялись на пьедестал почета в рамках проходящих в Польше престижных соревнований.

В соревнованиях каноэ-двоек среди женщин на дистанции 200 метров Шахсанам Шерзодова и Нилуфар Зокирова финишировали вторыми и завоевали серебряную медаль.

Важный результат Шерзодовой и Зокировой

Узбекские спортсменки показали сильный результат в гонке каноэ-двоек на 200 метров и вошли в число призеров чемпионата мира.

По итогам соревнований:

  • Шахсанам Шерзодова и Нилуфар Зокирова — 2-е место;

  • дистанция — 200 метров;

  • дисциплина — каноэ-двойки;

  • результат — серебряная медаль.

Этот результат стал еще одним важным международным достижением для узбекского гребного спорта.

Делегация Узбекистана завоевала вторую медаль

Серебряная медаль Шерзодовой и Зокировой стала второй наградой национальной сборной Узбекистана на чемпионате мира в Польше.

Днем ранее в соревнованиях каноэ-одиночек среди мужчин на дистанции 200 метров Артур Гулиев также пересек финишную черту вторым.

Таким образом, делегация Узбекистана завоевала серебряные медали в коротких дистанционных программах соревнований подряд.

Чемпионат мира в Польше продолжается

В чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ, принимающим городом которого является Познань, принимают участие сильнейшие спортсмены мира.

Узбекские спортсмены проявляют себя в борьбе за призовые места с первых дней соревнований.

Самое примечательное — две серебряные медали за два дня.

Этот результат свидетельствует об успешном продолжении участия национальной сборной в чемпионате мира.

Теперь внимание — на следующие выступления

Участие узбекских спортсменов в Познани еще не завершено. У команды есть возможность продемонстрировать свой потенциал в ряде других дисциплин.

А пока серебряная медаль, завоеванная Шахсанам Шерзодовой и Нилуфар Зокировой, а также предыдущая награда Артура Гулиева пополнили копилку сборной Узбекистана двумя медалями чемпионата мира.

Гребцы из Узбекистана во второй раз завоевали серебряную медаль в Познани — команда пополняет свою коллекцию наград на чемпионате мира.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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