Серебряная медаль на чемпионате мира: узбекские спортсменки поднялись на пьедестал!
Национальная сборная Узбекистана завоевала еще одну медаль на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ. Представители нашей страны во второй раз поднялись на пьедестал почета в рамках проходящих в Польше престижных соревнований.
В соревнованиях каноэ-двоек среди женщин на дистанции 200 метров Шахсанам Шерзодова и Нилуфар Зокирова финишировали вторыми и завоевали серебряную медаль.
Важный результат Шерзодовой и Зокировой
Узбекские спортсменки показали сильный результат в гонке каноэ-двоек на 200 метров и вошли в число призеров чемпионата мира.
По итогам соревнований:
Шахсанам Шерзодова и Нилуфар Зокирова — 2-е место;
дистанция — 200 метров;
дисциплина — каноэ-двойки;
результат — серебряная медаль.
Этот результат стал еще одним важным международным достижением для узбекского гребного спорта.
Делегация Узбекистана завоевала вторую медаль
Серебряная медаль Шерзодовой и Зокировой стала второй наградой национальной сборной Узбекистана на чемпионате мира в Польше.
Днем ранее в соревнованиях каноэ-одиночек среди мужчин на дистанции 200 метров Артур Гулиев также пересек финишную черту вторым.
Таким образом, делегация Узбекистана завоевала серебряные медали в коротких дистанционных программах соревнований подряд.
Чемпионат мира в Польше продолжается
В чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ, принимающим городом которого является Познань, принимают участие сильнейшие спортсмены мира.
Узбекские спортсмены проявляют себя в борьбе за призовые места с первых дней соревнований.
Самое примечательное — две серебряные медали за два дня.
Этот результат свидетельствует об успешном продолжении участия национальной сборной в чемпионате мира.
Теперь внимание — на следующие выступления
Участие узбекских спортсменов в Познани еще не завершено. У команды есть возможность продемонстрировать свой потенциал в ряде других дисциплин.
А пока серебряная медаль, завоеванная Шахсанам Шерзодовой и Нилуфар Зокировой, а также предыдущая награда Артура Гулиева пополнили копилку сборной Узбекистана двумя медалями чемпионата мира.
Гребцы из Узбекистана во второй раз завоевали серебряную медаль в Познани — команда пополняет свою коллекцию наград на чемпионате мира.
…