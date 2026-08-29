Спецоперация: разоблачен тайник с 13,6 кг опия! (Оперативные подробности)

·26·Узбекистан
Спецоперация: разоблачен тайник с 13,6 кг опия! (Оперативные подробности)

На территории Узбекистана продолжаются масштабные оперативные мероприятия по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и трансграничной контрабандой. Сотрудниками управления СГБ по Ташкентской области и таможенных органов одновременно была проведена спецоперация в Сырдарьинской и Джизакской областях, пресечен оборот крупной партии наркотиков.

Находившиеся под предварительным оперативным наблюдением подозреваемые и их тайные планы были разоблачены.

Дом в Сырдарье и преступная тройка

На первом этапе оперативного мероприятия с участием понятых был проверен временный дом жителя города Ташкента в Сырдарьинском районе, находившийся под наблюдением:

  • Задержанные лица: Выяснилось, что в доме вместе с жителем столицы находились гражданин Республики Таджикистан и еще один человек, проживающий в Кашкадарьинской области, все они были задержаны;

  • Преступный сговор: В ходе первичного дознания стало известно, что эти три лица установили связь с наркокурьерами в Таджикистане и создали группу с целью сбыта и распространения крупной партии зелья, спрятанной на территории Узбекистана.

Тайник в Янгиабаде и 13,6 кг опия

Оперативные группы продолжили операцию, и был установлен адрес, где были спрятаны наркотические средства:

  • Скрытое место в горной местности: Был обнаружен груз, который ранее был ввезен контрабандным путем и спрятан в специальном тайнике на территории Янгиабадского района Джизакской области;

  • Конфискованное вещество: В ходе проверки в процессуальном порядке был изъят тяжелый наркотик — «опий» общей массой 13 килограммов 653 грамма.

По данному факту в отношении этих лиц возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям, проводятся предварительные следственные действия.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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