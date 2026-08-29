Альпинист, застрявший на высоте 79,25 метра, смог воспользоваться телефоном

·39·Мир
Альпинист, застрявший на высоте 79,25 метра, смог воспользоваться телефоном

В США альпинист подвергся критике в социальных сетях за то, что оказался в опасной ситуации на склоне горы и тем не менее воспользовался телефоном.

Поднимаясь по крутой скале горы Маунт-Йона без веревки, он не смог безопасно спуститься ни вверх, ни вниз и застрял на высоте около 260 футов на узком скальном уступе размером примерно 20х20 дюймов. Он не пострадал.

Инцидент произошел 25 августа, во вторник, вскоре после 19:00. Альпинист позвонил по номеру 911. Экстренные службы с помощью дрона быстро обнаружили его на западном склоне горы.

На кадрах спасения видно, как альпинист стоит на небольшом уступе. Пожарный Уилл Ропер спустился по скале на веревке и добрался до него.

Совместно с коллегами он надежно закрепил альпиниста и спустил его вниз. Операция завершилась через 42 минуты после прибытия спасателей.

К месту происшествия были привлечены сотрудники Вхите Кунтй Фире Сервикес, скорой медицинской помощи, Эмергенкй Манагемент и Департамента природных ресурсов Джорджии. Официальные лица заявили, что дрон сыграл «крайне важную» роль в быстром обнаружении альпиниста.

Хотя альпинист был спасен невредимым, тот факт, что он поднимался без снаряжения, застрял на скале и пользовался телефоном на крошечном уступе, вызвал резкую критику пользователей интернета.

Спасательная операция завершилась без дополнительных происшествий. В Вхите Кунтй Публик Сафетй высоко оценили работу всех ведомств и спасателей.

После публикации видео спасения в интернете пользователи оставили самые разные мнения. Некоторые отметили, что альпинисту повезло, и похвалили работу спасателей, в то время как другие назвали его действия «безрассудством».

Один из пользователей обратил внимание на то, что он поднялся на гору без веревки, в обычных кроссовках и с рюкзаком. Другие подчеркнули, что спасатели рисковали собственной жизнью, чтобы вызволить его.

Некоторые сравнили происшествие с известным свободным скалолазом Алексом Хоннольдом, оставив комментарий: «Вы не Алекс Хоннольд». Они подчеркнули, что столь сложное восхождение — это не то, с чем может справиться каждый.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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