Леандро Паредес раскритиковал дисквалификацию от ФИФА

·14·Спорт
Леандро Паредес раскритиковал дисквалификацию от ФИФА

Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес назвал десятиматчевую дисквалификацию, наложенную Дисциплинарным комитетом ФИФА за беспорядки после финала чемпионата мира, чрезмерно суровой и несправедливой. Как сообщает Goal.com, футболист заявил об этом прессе после матча внутреннего чемпионата в составе своего нынешнего клуба «Бока Хуниорс». Об этом сообщает Goal.com.

Напомним, что концовка финала ЧМ, в котором победу одержала Испания, а решающим стал гол Феррана Торреса в дополнительное время, переросла в скандал и беспорядки. Леандро Паредес, активно участвовавший в конфликте в центре поля, получил одно из самых строгих наказаний и пропустит десять матчей.

Соразмерность наказаний и протесты

По мнению Паредеса, решения комитета являются однобокими и сильно преувеличенными. Он назвал непонятной ситуацию, при которой испанский футболист Гави, ударивший его в грудь, получил дисквалификацию всего на один матч. Гави вмешался в беспорядки, защищая своего партнера по команде Эрика Гарсию.

В составе сборной Аргентины суровому наказанию подвергся не только Паредес, но и Науэль Молина. Он был дисквалифицирован на семь матчей за агрессивные действия против Родри в последние минуты игры. Столь резкие различия вызвали серьезное недовольство со стороны Ассоциации футбола Аргентины (АФА) и самих игроков.

Действия АФА и штрафы

Ассоциация футбола Аргентины готовится подать официальную жалобу на решения ФИФА. Эксперты изучают вопрос подачи апелляции для смягчения санкций. В то же время АФА была оштрафована на 275 тысяч евро за нарушение дисциплинарных правил во время турнира.

Одним из самых крупных нарушений стал инцидент после победы сборной Аргентины над Англией в полуфинале. Тогда ключевые игроки, такие как Лионель Месси, Кристиан Ромеро, Джовани Ло Чельсо и Лисандро Мартинес, подняли баннеры, подтверждающие суверенитет Аргентины над Фолклендскими островами, что вызвало широкий общественный резонанс.

Леандро ПаредесФИФААргентинаИспанияФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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