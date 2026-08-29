Леандро Паредес раскритиковал дисквалификацию от ФИФА

Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес назвал десятиматчевую дисквалификацию, наложенную Дисциплинарным комитетом ФИФА за беспорядки после финала чемпионата мира, чрезмерно суровой и несправедливой. Как сообщает Goal.com, футболист заявил об этом прессе после матча внутреннего чемпионата в составе своего нынешнего клуба «Бока Хуниорс». Об этом сообщает Goal.com.

Напомним, что концовка финала ЧМ, в котором победу одержала Испания, а решающим стал гол Феррана Торреса в дополнительное время, переросла в скандал и беспорядки. Леандро Паредес, активно участвовавший в конфликте в центре поля, получил одно из самых строгих наказаний и пропустит десять матчей.

Соразмерность наказаний и протесты

По мнению Паредеса, решения комитета являются однобокими и сильно преувеличенными. Он назвал непонятной ситуацию, при которой испанский футболист Гави, ударивший его в грудь, получил дисквалификацию всего на один матч. Гави вмешался в беспорядки, защищая своего партнера по команде Эрика Гарсию.

В составе сборной Аргентины суровому наказанию подвергся не только Паредес, но и Науэль Молина. Он был дисквалифицирован на семь матчей за агрессивные действия против Родри в последние минуты игры. Столь резкие различия вызвали серьезное недовольство со стороны Ассоциации футбола Аргентины (АФА) и самих игроков.

Действия АФА и штрафы

Ассоциация футбола Аргентины готовится подать официальную жалобу на решения ФИФА. Эксперты изучают вопрос подачи апелляции для смягчения санкций. В то же время АФА была оштрафована на 275 тысяч евро за нарушение дисциплинарных правил во время турнира.

Одним из самых крупных нарушений стал инцидент после победы сборной Аргентины над Англией в полуфинале. Тогда ключевые игроки, такие как Лионель Месси, Кристиан Ромеро, Джовани Ло Чельсо и Лисандро Мартинес, подняли баннеры, подтверждающие суверенитет Аргентины над Фолклендскими островами, что вызвало широкий общественный резонанс.