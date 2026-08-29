«Нас хотят сломить этой зимой»: Кулеба раскрыл жуткие планы в отношении Киева
Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем заявлении изданию «Политнавигатор» выступил с серьезными предупреждениями об ожидающих страну осенне-зимнем сезоне и очередном остром этапе войны. По словам экс-дипломата, основное стратегическое давление российской стороны направлено на столицу — Киев.
Кулеба отметил, что предстоящая зима станет для Украины самым тяжелым испытанием во всех смыслах, и впереди ждут ожесточенные противостояния.
«Цель — сделать жизнь в Киеве невыносимой»: Угроза внутреннего недовольства
Бывший министр проанализировал угрозы инфраструктуре и системе обеспечения столицы:
Реактивные «Герани» и постоянная тревога: «В Киеве круглосуточный вой воздушных тревог и удары реактивными дронами “Герань” станут привычным делом», — говорит Кулеба;
Социальные и политические последствия: «Россия пытается максимально усложнить жизнь в Киеве, чтобы вызвать внутриполитические последствия — направить гнев населения против собственного правительства»;
Склады и кризис снабжения: Если склады снабжения вокруг Киева будут уничтожены, начнутся большие перебои в доставке продуктов и необходимых средств в город. Я никого не хочу пугать, но реальность нужно понимать правильно: Украина вступает в осень в чрезвычайно сложных условиях».
Заявления о «втором фронте» и опровержение Трампа
Кулеба также высказал спорные мысли касательно международных планов России:
Прибалтийское направление: Экс-глава МИД заявил, что Кремль приближается к открытию еще одного «второго фронта» против стран Прибалтики;
Позиция Дональда Трампа: В то же время ранее президент США Дональд Трамп официально опроверг утверждения о том, что у российского лидера Владимира Путина есть намерения напасть на страны НАТО, заявив, что такой сценарий не соответствует действительности.
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