Что происходит в «Ливерпуле»? После драмы на «Энфилде» команда снова потеряла очки!

·7·Спорт
Что происходит в «Ливерпуле»? После драмы на «Энфилде» команда снова потеряла очки!

Аналитическая статья, подготовленная по итогам матча 2-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» принял «Ноттингем Форест» на своем поле, а также о 4-голевой драме на «Энфилде» и потере очков мерсисайдцами во втором туре подряд:

Триллер с 4 голами на «Энфилде»: «Ливерпуль» снова теряет очки и еще не знает вкуса побед!

В рамках 2-го тура Английской Премьер-лиги состоялся один из центральных и богатых на неожиданные события матчей. Один из главных лидеров турнира — «Ливерпуль» — принял на своем поле, на знаменитом стадионе «Энфилд», клуб «Ноттингем Форест». Напряженная и динамичная встреча завершилась боевой ничьей со счетом 2:2.

Таким образом, мерсисайдцы записали на свой счет вторую ничью подряд в первых двух турах нового сезона АПЛ и пока не смогли почувствовать вкус победы в соревновании.

Голевое шоу на «Энфилде»: «Ливерпуль» дважды сравнивал счет

Встреча началась с активного прессинга и быстрых контратак гостей:

  • 24-я минута (0:1): Нападающий «Ноттингем Форест» Ндое воспользовался ошибкой в обороне хозяев и открыл счет;

  • 60-я минута (1:1): Усиливший давление во втором тайме «Ливерпуль» восстановил равновесие благодаря голу Александра Исака;

  • 70-я минута (1:2): Спустя 10 минут в ворота хозяев был назначен пенальти, и Морган Гиббс-Уайт безупречно реализовал 11-метровый удар, вновь выведя «Ноттингем» вперед;

  • 82-я минута (2:2): Незадолго до окончания матча Даниэль Муньос забил решающий гол и спас «Ливерпуль» от очередного тяжелого поражения.

Протокол матча и составы команд

АПЛ. 2-тур

«Ливерпуль» — «Ноттингем Форест» — 2:2

Голы: Ндое 24 (0:1), Исак 60 (1:1), Гиббс-Уайт 70-пен. (1:2), Муньос 82 (2:2).

  • «Ливерпуль»: Алиссон, Фримпонг, Хэке, ван Дейк, Керкез, Собослаи, Мак Аллистер, Муньос, Вирц, Гакпо, Исак;

  • «Ноттингем Форест»: Селс, Кунья, Миленкович, Мурильо, Айна, Макати, Шлагер, Неко Уильямс, Ндое, Гиббс-Уайт, Игорь Жезус.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Лю Се одержал победу нокаутом в 1-м раунде в своем дебюте в UFC в Шанхае (Видео)Лю Се одержал победу нокаутом в 1-м раунде в своем дебюте в UFC в Шанхае (Видео)Сегодня, 18:34Зал в Шанхае погрузился в тишину: Дениз Гомес нокаутировала топовую китайскую бойчину уже в 1-м раундеЗал в Шанхае погрузился в тишину: Дениз Гомес нокаутировала топовую китайскую бойчину уже в 1-м раундеСегодня, 18:23«Бунёдкор»да кутилмаган о‘згариш: уч нафар италиялик кетди...«Бунёдкор»да кутилмаган о‘згариш: уч нафар италиялик кетди...Сегодня, 18:19Громкая сенсация в Шанхае: Сун Ядун нокаутировал Умара Нурмагомедова! (Видео)Громкая сенсация в Шанхае: Сун Ядун нокаутировал Умара Нурмагомедова! (Видео)Сегодня, 18:14Беллингем сияет в «Реале»: как Моуринью оценил его игру?Беллингем сияет в «Реале»: как Моуринью оценил его игру?Сегодня, 18:03Жуткий конфликт: Умар Нурмагомедов разоблачил ложь бывшего грузинского чемпионаЖуткий конфликт: Умар Нурмагомедов разоблачил ложь бывшего грузинского чемпионаСегодня, 14:22
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
Абдумалик Ёрбутаев снова зажег в Ереване: Доев в нокауте (видео)
Абдумалик Ёрбутаев снова зажег в Ереване: Доев в нокауте (видео)
Ямаль устроил необычную розовую вечеринку в честь своего дня рождения
Ямаль устроил необычную розовую вечеринку в честь своего дня рождения
Мастер-класс от Ҳусанова: 97% точности и 97 касаний мяча (видео)
Мастер-класс от Ҳусанова: 97% точности и 97 касаний мяча (видео)