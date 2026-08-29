Что происходит в «Ливерпуле»? После драмы на «Энфилде» команда снова потеряла очки!

Аналитическая статья, подготовленная по итогам матча 2-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» принял «Ноттингем Форест» на своем поле, а также о 4-голевой драме на «Энфилде» и потере очков мерсисайдцами во втором туре подряд:

Триллер с 4 голами на «Энфилде»: «Ливерпуль» снова теряет очки и еще не знает вкуса побед!

В рамках 2-го тура Английской Премьер-лиги состоялся один из центральных и богатых на неожиданные события матчей. Один из главных лидеров турнира — «Ливерпуль» — принял на своем поле, на знаменитом стадионе «Энфилд», клуб «Ноттингем Форест». Напряженная и динамичная встреча завершилась боевой ничьей со счетом 2:2.

Таким образом, мерсисайдцы записали на свой счет вторую ничью подряд в первых двух турах нового сезона АПЛ и пока не смогли почувствовать вкус победы в соревновании.

Голевое шоу на «Энфилде»: «Ливерпуль» дважды сравнивал счет

Встреча началась с активного прессинга и быстрых контратак гостей:

24-я минута (0:1): Нападающий «Ноттингем Форест» Ндое воспользовался ошибкой в обороне хозяев и открыл счет;

60-я минута (1:1): Усиливший давление во втором тайме «Ливерпуль» восстановил равновесие благодаря голу Александра Исака;

70-я минута (1:2): Спустя 10 минут в ворота хозяев был назначен пенальти, и Морган Гиббс-Уайт безупречно реализовал 11-метровый удар, вновь выведя «Ноттингем» вперед;

82-я минута (2:2): Незадолго до окончания матча Даниэль Муньос забил решающий гол и спас «Ливерпуль» от очередного тяжелого поражения.

Протокол матча и составы команд

АПЛ. 2-тур

«Ливерпуль» — «Ноттингем Форест» — 2:2

Голы: Ндое 24 (0:1), Исак 60 (1:1), Гиббс-Уайт 70-пен. (1:2), Муньос 82 (2:2).