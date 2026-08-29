Важный визит в Ташкент: Шавкат Мирзиёев лично встретил Нарендру Моди в аэропорту (Фото)

В отношениях стратегического партнерства между Узбекистаном и Индией открывается новая историческая страница. По приглашению Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Премьер-министр Республики Индия Нарендра Моди прибыл в Ташкент с государственным визитом.

В международном аэропорту «Ташкент-Хумо» высокого гостя лично встретил лидер Узбекистана. На торжественной церемонии были подняты флаги двух стран, выстроен почетный караул.

Визит в парк «Янги Узбекистон» и символ почтения

После официальной встречи в аэропорту главы государств направились прямо в важный культурно-исторический комплекс близ столицы:

Возложение цветов к подножию монумента: В соответствии с традицией Премьер-министр Индии Нарендра Моди торжественно возложил венки к подножию Монумента независимости в парке «Янги Узбекистон»;

Знакомство с архитектурным ансамблем: Высокому гостю была предоставлена подробная информация о сути и значении этого грандиозного комплекса, истории национальной государственности, а также об особенностях, отражающих стратегический путь развития обновляющегося Узбекистана.

Основные мероприятия 30 августа: будет подписан пакет важных документов

Широкомасштабные официальные мероприятия и переговоры на высшем уровне в рамках государственного визита пройдут завтра, 30 августа: