Важный визит в Ташкент: Шавкат Мирзиёев лично встретил Нарендру Моди в аэропорту (Фото)

·21·Узбекистан
Важный визит в Ташкент: Шавкат Мирзиёев лично встретил Нарендру Моди в аэропорту (Фото)

В отношениях стратегического партнерства между Узбекистаном и Индией открывается новая историческая страница. По приглашению Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Премьер-министр Республики Индия Нарендра Моди прибыл в Ташкент с государственным визитом.

В международном аэропорту «Ташкент-Хумо» высокого гостя лично встретил лидер Узбекистана. На торжественной церемонии были подняты флаги двух стран, выстроен почетный караул.

Важный визит в Ташкент: Шавкат Мирзиёев лично встретил Нарендру Моди в аэропорту (Фото)

Визит в парк «Янги Узбекистон» и символ почтения

После официальной встречи в аэропорту главы государств направились прямо в важный культурно-исторический комплекс близ столицы:

  • Возложение цветов к подножию монумента: В соответствии с традицией Премьер-министр Индии Нарендра Моди торжественно возложил венки к подножию Монумента независимости в парке «Янги Узбекистон»;

Важный визит в Ташкент: Шавкат Мирзиёев лично встретил Нарендру Моди в аэропорту (Фото)

  • Знакомство с архитектурным ансамблем: Высокому гостю была предоставлена подробная информация о сути и значении этого грандиозного комплекса, истории национальной государственности, а также об особенностях, отражающих стратегический путь развития обновляющегося Узбекистана.

Важный визит в Ташкент: Шавкат Мирзиёев лично встретил Нарендру Моди в аэропорту (Фото)Важный визит в Ташкент: Шавкат Мирзиёев лично встретил Нарендру Моди в аэропорту (Фото)

Основные мероприятия 30 августа: будет подписан пакет важных документов

Широкомасштабные официальные мероприятия и переговоры на высшем уровне в рамках государственного визита пройдут завтра, 30 августа:

  • Расширение стратегического сотрудничества: Стороны обсудят вопросы выведения на новый уровень партнерства в политической, торгово-экономической, инвестиционной, информационно-технологической, фармацевтической и гуманитарной сферах;

  • Солидные соглашения: По итогам встреч на высшем уровне планируется подписание пакета солидных документов, направленных на укрепление двусторонних отношений.

Важный визит в Ташкент: Шавкат Мирзиёев лично встретил Нарендру Моди в аэропорту (Фото)
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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