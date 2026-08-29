Кевин де Брюйне раскрыл большую проблему итальянского футбола...

·21·Спорт
Кевин де Брюйне раскрыл большую проблему итальянского футбола...

Бельгийский звездный полузащитник «Наполи» Кевин де Брюйне в эксклюзивном интервью авторитетному итальянскому изданию Корриере делло Sport поднял один из самых болезненных вопросов в Серии А и местных клубах. Опытный плеймейкер подверг резкой критике подход к молодым талантам в итальянском футболе и систему предоставления им шансов.

По мнению де Брюйне, то, что молодые футболисты остаются в запасе в итальянских клубах, препятствует их индивидуальному росту и в целом прогрессу национального футбола.

История Антонио Вергары и подход в Италии

Бельгийский полузащитник привел в пример удивительную ситуацию, свидетелем которой он стал в первые дни после перехода в «Наполи»:

  • Неожиданная разница: «Когда я пришел в “Наполи” и увидел Антонио Вергару, то подумал, что он, наверное, перспективный 18-летний парень. Позже выяснилось, что ему уже исполнилось 23 года;

  • Опыт Англии и Бельгии: В Бельгии или Англии талантливый футболист в возрасте 18 лет обычно начинает регулярно выходить на поле в основном составе. В Италии же царит совершенно иной, консервативный подход в этом плане;

  • Игровая практика — фактор развития: Молодые игроки должны регулярно играть на поле. Только через сильное давление и реальную игровую практику они имеют возможность быстрее расти и подниматься на высокий уровень», — подчеркнул де Брюйне.

Необходимость системных реформ в Серии А

Это заявление Кевина де Брюйне вызвало широкие обсуждения среди итальянской спортивной общественности и экспертов:

  • Интеграция молодежи в состав: Многие специалисты согласились с мнением бельгийской звезды, отметив, что погоня команд Серии А за результатами и отсутствие доверия к молодежи снижают конкурентоспособность итальянских клубов и сборной на международной арене.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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