« Узбек ел-класикоси »: «Нефтчи» победил «Пакстакор» и вышел в четвертьфинал
Центральный и самый долгожданный матч 1/8 финала Кубка Узбекистана подарил яркую вывеску. На стадионе «Истиклол» в Фергане сошлись две извечные и принципиальные команды узбекского футбола — «Нефтчи» и «Пахтакор». В упорной и напряженной борьбе победу со счетом 1:0 одержали хозяева поля.
Судьбу бескомпромиссного поединка решил единственный гол, забитый за 9 минут до конца основного времени матча.
Решающий удар на 81-й минуте: тандем Перицы и Йововича
Встреча началась с осторожной и тактической борьбы обеих команд:
Герой со скамейки запасных: Нападающий Стипе Перица, вышедший на поле на 70-й минуте по решению главного тренера «Нефтчи», стал главным героем матча;
Голевая атака: На 81-й минуте после точной и удобной передачи Владимира Йововича Перица поразил ворота столичной команды, приведя стадион «Истиклол» в восторг;
Надежная оборона: Несмотря на непрекращающийся прессинг гостей в оставшиеся минуты, ферганский клуб удержал победный счет и завоевал путевку в 1/4 финала Кубка Узбекистана.
Протокол матча и составы команд
Кубок Узбекистана. 1/8 финала
«Нефтчи» (Фергана) — «Пахтакор» (Ташкент) — 1:0
Гол: Стипе Перица 81 (1:0).
Предупреждение: Хожиакбар Алижонов 74.
Стадион: Фергана, «Истиклол».
«Нефтчи»: Ботирали Эргашев, Боян Сигер, Икромжон Алижонов, Иброхимхалил Юлдошев (Билолхон Тошмирзаев, 46), Владимир Йовович, Хуршид Гиёсов, Мухсинжон Убайдуллаев, 70), Асилбек Жумаев (Журани Феррейра, 79), Нурмуҳаммад Абдуғаниев, Зоран Марушич (Стипе Перица, 70), Фаррух Сайфиев, Коффи Куао;
«Пахтакор»: Санжар Кувватов, Заид Тахсин, Хожиакбар Алижонов, Акмал Мозговой, Хожимат Эркинов (Башар Ресан, 27), Достонбек Хамдамов (Фламарион, 42), Абдурауф Буриев, Сардор Собирхужаев (Дилшод Саитов, 78), Айман Хусайн (Штефан Чинеду, 78), Шерзод Насруллаев, Мухаммадрасул Абдумажидов.
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