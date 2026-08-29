« Узбек ел-класикоси »: «Нефтчи» победил «Пакстакор» и вышел в четвертьфинал

Центральный и самый долгожданный матч 1/8 финала Кубка Узбекистана подарил яркую вывеску. На стадионе «Истиклол» в Фергане сошлись две извечные и принципиальные команды узбекского футбола — «Нефтчи» и «Пахтакор». В упорной и напряженной борьбе победу со счетом 1:0 одержали хозяева поля.

Судьбу бескомпромиссного поединка решил единственный гол, забитый за 9 минут до конца основного времени матча.

Решающий удар на 81-й минуте: тандем Перицы и Йововича

Встреча началась с осторожной и тактической борьбы обеих команд:

Герой со скамейки запасных: Нападающий Стипе Перица, вышедший на поле на 70-й минуте по решению главного тренера «Нефтчи», стал главным героем матча;

Голевая атака: На 81-й минуте после точной и удобной передачи Владимира Йововича Перица поразил ворота столичной команды, приведя стадион «Истиклол» в восторг;

Надежная оборона: Несмотря на непрекращающийся прессинг гостей в оставшиеся минуты, ферганский клуб удержал победный счет и завоевал путевку в 1/4 финала Кубка Узбекистана.

Протокол матча и составы команд

Кубок Узбекистана. 1/8 финала

«Нефтчи» (Фергана) — «Пахтакор» (Ташкент) — 1:0

Гол: Стипе Перица 81 (1:0).

Предупреждение: Хожиакбар Алижонов 74.

Стадион: Фергана, «Истиклол».